В СВО принимают участие 33 депутата из Башкирии

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Участие в СВО принимают 33 депутата из Башкирии. Об этом сообщил спикер Курултая Константин Толкачев.
Сообщается, что в специальной военной операции участвуют депутаты разных уровней - от сельсоветов до регионального Госсобрания. Толкачев отметил, что из депутатов Курултая на СВО ранее отправился Булат Юмадилов.
По словам спикера Курултая, депутаты также регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также посещают зону дислокации военнослужащих и медиков. Подчеркивается, что депутаты оказывают всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но их семьям.