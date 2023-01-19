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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В СВО принимают участие 33 депутата из Башкирии

Сегодня, 06:24
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
О задачах, которые выполняют республиканские депутаты, рассказал председатель Курултая Константин Толкачев

Участие в СВО принимают 33 депутата из Башкирии. Об этом сообщил спикер Курултая Константин Толкачев. 

Сообщается, что в специальной военной операции участвуют депутаты разных уровней - от сельсоветов до регионального Госсобрания. Толкачев отметил, что из депутатов Курултая на СВО ранее отправился Булат Юмадилов. 

По словам спикера Курултая, депутаты также регулярно принимают участие в сборе  гуманитарной помощи, а также посещают зону дислокации военнослужащих и медиков. Подчеркивается, что депутаты оказывают всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но их семьям.  

 

#Азамат Нухов#Общество
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