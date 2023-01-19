В СВО принимают участие 33 депутата из Башкирии

По словам спикера Курултая, депутаты также регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также посещают зону дислокации военнослужащих и медиков. Подчеркивается, что депутаты оказывают всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но их семьям.