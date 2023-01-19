В школе при храме Иоанна Кронштадтского по вине прихожанина произошел пожар

По информации СМИ, на территории храмового комплекса в ночь на 19 января должны были остаться три человека – охранник и двое алтарников. Однако кроме них в здании оказался еще один человек. Он сообщил полицейским, что находился в храме с разрешения настоятеля, однако со стороны духовного лица эти слова были опровергнуты.