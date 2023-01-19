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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В школе при храме Иоанна Кронштадтского по вине прихожанина произошел пожар

Сегодня, 12:36
19 января загорелось здание воскресной школы при храме Иоанна Кронштадтского в Москве. Пламя было ликвидировано в 05:25. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Как передает издание NEWS.ru, огонь охваченная огнем площадь составила 100 квадратных метров. Горела постройка из дерева в два этажа. До прибытия спасателей из здания выбрался один человек, по вине которого и произошло происшествие. В ведомстве уточнили, что он пострадал.

По информации СМИ, на территории храмового комплекса в ночь на 19 января должны были остаться три человека – охранник и двое алтарников. Однако кроме них в здании оказался еще один человек. Он сообщил полицейским, что находился в храме с разрешения настоятеля, однако со стороны духовного лица эти слова были опровергнуты.

Как выяснилось, мужчина разлил растворитель, из-за чего и начался пожар. Где и для каких целей он раздобыл его, правоохранители так и смогли у него выяснить.

Во время пожара пострадавший получил ожоги обеих рук и был госпитализирован. Следствие рассматривает две версии происшествия – умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.

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