В московском отеле нашли тела двух молодых парней из Башкирии

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Москве в одном из номеров отелей были найдены тела двух молодых парней. Как сообщает источник в правоохранительных органах ГТРК "Башкортостан", погибшими были 21-летний уроженец Ишимбая и 22-летний уфимец.
Так, первыми парней обнаружили сотрудники отеля. Кроме того, по продувательной информации, признаков насилия на их телах нет, однако на месте, по информации ГТРК, нашли пакет с неизвестным порошком.
Причины смерти пока устанавливаются.