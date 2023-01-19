mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В московском отеле нашли тела двух молодых парней из Башкирии

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
Следов насилия на телах обнаружено не было.

В Москве в одном из номеров отелей были найдены тела двух молодых парней. Как сообщает источник в правоохранительных органах ГТРК "Башкортостан", погибшими были 21-летний уроженец Ишимбая и 22-летний уфимец. 

Так, первыми парней обнаружили сотрудники отеля. Кроме того, по продувательной информации, признаков насилия на их телах нет, однако на месте, по информации ГТРК, нашли пакет с неизвестным порошком.

Причины смерти пока устанавливаются. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Заткнитесь»: мэр города в Башкирии ответил жителям на критику гумпомощи для нужд СВО
Сегодня, 08:45
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
16 января 10:30
Более 13 тысяч жителей Башкирии приняли участие в Крещенских купаниях в этом году
Сегодня, 04:29
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники
Вчера, 05:53
В Башкирии могут снова задержать выдачу подарков новорожденным
Сегодня, 08:21
Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии
17 января 11:02