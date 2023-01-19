В Башкирии в 2023 году будут разводить зубров

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В Башкирии в текущем году будет создана популяция зубров. Анонсировал это глава Башкирии в своих социальных сетях.
Радий Хабиров отметил, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита башкирской делегации в Беларусь.
— Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности — сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас, — пишет глава региона в своих социальных сетях.