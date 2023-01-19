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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Башкирии в 2023 году будут разводить зубров

Сегодня, 16:01
Фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии анонсировал создание популяции зубров в Башкирии

Заводить животных в Башкирии будут из Белоруссии.

В Башкирии в текущем году будет создана популяция зубров. Анонсировал это глава Башкирии в своих социальных сетях.

Радий Хабиров отметил, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита башкирской делегации в Беларусь.

— Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности — сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас, — пишет глава региона в своих социальных сетях.
#Элина Сайфранова
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