В Башкирии умерло 44 500 человек за 11 месяцев

К декабрю 2022 года в республике появились на свет 33 211 детей – на 2 925 (или на 8,1%) меньше, чем в минувшем году. Естественная убыль населения в Башкортостане равна 11 355 человек. В ушедшем году соответствующий показатель был в два раза выше – 25 405.