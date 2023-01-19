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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Башкирии умерло 44 500 человек за 11 месяцев

Сегодня, 08:54
В Республике Башкортостан с января по декабрь прошлого года ушли из жизни 44 566 граждан.

Данная цифра на 27% (или на 16 975) меньше чем в тот же период 2021 года. Об этом информирует «КП-Уфа».

По данным Росстата, младенческая смертность в Башкирии снизилась на 29,4%. Так за 11 месяцев в регионе умерли 144 ребенка в возрасте до одного года. В 2021 году данный показатель составил 204 ребенка.

К декабрю 2022 года в республике появились на свет 33 211 детей – на 2 925 (или на 8,1%) меньше, чем в минувшем году. Естественная убыль населения в Башкортостане равна 11 355 человек. В ушедшем году соответствующий показатель был в два раза выше – 25 405.

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