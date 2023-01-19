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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшего 15 лет назад мальчика

Сегодня, 16:13
Мальчик пропал 15 лет назад в Уфе.

В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшего 15 лет назад Азамата Сагадеева. Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, на момент пропажи ему было 12 лет.  

Известно, что 14 сентября 2008 года мальчик вышел из своей квартиры по улице М. Жукова в Уфе и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. На момент исчезновения его примеры: на вид 12-15 лет, худощавого телосложения, рост 150-155 сантиметров, лица овальное, волосы короткие, прямые светлые, брови дугообразные, нос прямой, глаза темные, ушные раковины прилегающие. Он был одет в короткую темно-синею куртку, кофту черного цвета с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, кеды тряпочные черного цвета.

В СК смоделировали фотоизображение пропавшего Азамата в возрасте 20-25 лет. 

Фото: СК Башкирии

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Азамата Сагадеева просят сообщить в следственное управление СКР по РБ по телефону доверия: 8 (347) 251-62-51

#Элина Сайфранова#Общество
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