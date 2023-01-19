В Башкирии могут снова задержать выдачу подарков новорожденным

Так, например, в условиях госзакупки говорилось, что исполнитель обязан разработать и утвердить образец оригинального ярлыка и согласовать его в заказчиком (при этом последний имеет право направить образец на доработку), а после поставить все 9 200 комплектов в течение пяти (!) рабочих дней с момента заключения договора. Вероятно, уложиться в столь сжатые сроки можно только в случае, если дизайн ярлыка уже согласован, а большая часть комплектов готовы.