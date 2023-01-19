В Башкирии могут снова задержать выдачу подарков новорожденным

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Поставщиком подарочных наборов для новорожденных выступает республиканское ГУП «Агидель», на эти цели компании перечисляются дотации из бюджета региона. Однако по факту предприятие не производит подарки полностью. Многие предметы оно просто заказывает у других фирм, выступая в каком-то смысле… перекупщиком.
Один поставщик шьет для «Агидели» одеяла, другой — вяжет комбинезоны. Вероятно, само предприятие изготавливает то, что попроще: уголки, сумки, нательные распашонки и ползунки.
В конце декабря государственное предприятие запрашивало котировки на изготовление вязаных комбинезонов и шапочек для малышей. Начальная максимальная стоимость контракта составляла 1 млн рублей. Исполнитель должен был изготовить 9,2 комплектов по цене 1200 рублей.
Комплект детский цельновязаный представляет собой комбинезон и шапочку из синтетического волокна (100% полиэстер).
Комбинезон детский должен быть машинного вязания, прямого силуэта. Он застегивается на пуговицы от горловины, рукав — втачной. Горловина, низ рукава и низ штанины должны быть вывязаны резинкой. На груди слева нужно нанести наименование Государственного унитарного предприятия Башкирские художественные промыслы «Агидель». Размер логотипа — не менее 20×40 мм, способ нанесения — теснение. Слово «Агидель» должно быть нанесено на изделие без кавычек и знаков препинания, но с заглавной буквы.
В конкурсе участвовали две компании: прежде уже выполнявшая такие работы для «Агидели» компания «Северная фабрика» и предприниматель Амир Галиуллин. В итоговом протоколе комиссия отмела первую заявку как несоответствующую «по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения», постановив заключить договор с предпринимателем.
Однако «Северная фабрика» с таким решением не смирилась и обжаловала его в Башкортостанское УФАС. Представитель юрлица отметил, что заказчик специально ограничил число участников в конкурсе.
Установленные требования не соответствуют принципам справедливости, это является ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки и нарушает их права, «что подтверждается наличием только одной заявки», отмечает компания.
То есть требования документации направлены на предоставление преимущества конкретному субъекту.
Так, например, в условиях госзакупки говорилось, что исполнитель обязан разработать и утвердить образец оригинального ярлыка и согласовать его в заказчиком (при этом последний имеет право направить образец на доработку), а после поставить все 9 200 комплектов в течение пяти (!) рабочих дней с момента заключения договора. Вероятно, уложиться в столь сжатые сроки можно только в случае, если дизайн ярлыка уже согласован, а большая часть комплектов готовы.
Также в жалобе отмечается, что заказчик, вероятно, плохо знает госстандарты. Поставщик должен предоставить сертификат на соответствие изделий ГОСТу 32119-2013. В общероссийском классификаторе этот госстандарт расположен в разделе швейной промышленности, то есть применяется к швейным изделиям. А в технических требованиях речь идет о вязаной одежде, а потому и применение ГОСТа 32119-2013 невозможно, считают в компании.
«Таким образом, документация, составленная заказчиком, вводит в заблуждение участников закупки и устанавливает требования, ограничивающие конкуренцию и нарушает закон о закупках», — говорится в жалобе.
В УФАС с доводами компании согласились. ГУП «Агидель» выдали предписание аннулировать запрос котировок в электронной форме до 25 января. Таким образом, сроки закупки наборов для новорожденных могут существенно увеличиться. Это создает риск для возникновения их дефицита в роддомах. Аналогичная ситуация произошла в октябре 2022 года, когда жители Башкирии жаловались на невыдачу подарков. В Минздраве тогда обещали предоставить наборы «потом», уже после выписки мам с детьми.
В апреле прошлого года «Агидель» заключала с «Северной фабрикой» контракт на поставку 7992 комплектов для новорожденных. Стоимость закупки тогда составила 9,6 млн рублей. Каждый комплект обошелся в 1200 рублей. Примечательно, что в этой закупке применялся другой стандарт — ГОСТ 31410-2009 и ГОСТ 31409-2009 (трикотажные изделия для мужчин и мальчиков, женщин и девочек). Помимо этого в техзадании был указан ГОСТ на пряжу — чистошерстяная и полушерстяная. И никакой синтетики.