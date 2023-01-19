Совет заткнуться, создание популяции зубров в Башкирии и черный дым над Уфой

Сегодня от мэра Агидели прозвучал неоднозначный и уж точно неожиданный совет заткнуться. Так сити-менеджер от реагировал на критику под постов в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей. Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций.