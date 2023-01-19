Совет заткнуться, создание популяции зубров в Башкирии и черный дым над Уфой

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Updated Сегодня, 16:57
Сегодня от мэра Агидели прозвучал неоднозначный и уж точно неожиданный совет заткнуться. Так сити-менеджер от реагировал на критику под постов в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей. Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций.
Между тем, по всей Башкирии жители принимают участие в Крещенских купаниях. По состоянию на 8 утра 19 января окунулись в купель свыше 13 тысяч граждан республики.
В Башкирии могут снова задержать выдачу подарков новорожденным. Причиной этому стали претензии антимонопольной службы к заказчику наборов. Поставщиком подарочных наборов для новорожденных выступает республиканское ГУП «Агидель», на эти цели компании перечисляются дотации из бюджета региона. Однако по факту предприятие не производит подарки полностью. Многие предметы оно просто заказывает у других фирм, выступая в каком-то смысле… перекупщиком.
Уфимцев напугал густой черный дым над промзоной. Видео с происходящим очевидцы из разных частей города публиковали в социальных сетях. Как предложили горожане, дым идет с промзоны в северной части города. В МЧС Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что сообщений о пожаре пока не поступало.
Источник Mkset предположил, что дым валит из установок по сжиганию попутного газа, а также прислал видеозапись с более близкого расстояния. На кадрах видно пламя и тот самый черный дым.
В Башкирии в 2023 году будут разводить зубров. Анонсировал создание популяции животных глава Башкирии в своих социальных сетях. Радий Хабиров отметил, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита башкирской делегации в Беларусь.