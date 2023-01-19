Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По информации Роспотребнадзора Республики Башкортостан, в регионе во второй половине января 2023 года фиксируется рост количества заражений коронавирусом. На данный момент ежедневно регистрируется порядка 80 заразившихся ковидом. При этом в ведомстве уточняют, что новый штамм «кракен» в Уфе и на территории Башкирии пока зафиксирован не был.
Главный санитарный врач Башкирии Анна Казак:
«В России уже зафиксирован первый случай заражения новым субвариантом омикрона — XBB.1.5 „кракен“, у жительницы Пензы. Поэтому жителям Уфы и Башкирии не нужно пребывать в иллюзиях — постоянно идет миграция населения, и вирус мигрирует из страны в страну. А „кракен“ отличается от предшественников и омикрона еще большей скоростью распространения и высокой заразностью».
Несмотря на устрашающее название, «кракен» не отличается тяжестью течения и симптомами от варианта коронавируса омикрон. Проявления заболевания схожи с симптомами ОРВИ: боли в горле, повышение температурных показателей, боль и ломота в суставах и мышцах, головная боль, насморк.
Случаев заболевания вариантом ковида «кракен» пока мало. Но, по данным исследователей из США и других стран, этот вариант коронавируса не тяжелее, чем омикрон. По тяжести течения он похож на тот, который фиксировался на территории России в марте — феврале 2022 года и циркулирует до сих пор.
Особенностью «кракена» является то, что в отличие от других штаммов им могут заразиться люди, ранее уже переболевшие коронавирусом. По мнению медиков, это происходит потому, что у организма еще не выработался иммунитет к новой мутации вируса.
Врач Александр Мясников:
«Кракен» — это еще одна разновидность омикрона. Специалисты говорили о том, что будут появляться 2 — 3 мутации коронавируса в год, смертность — падать, а заразность — расти. Так и происходит. Конечно, «кракен», как и любая инфекция, особо опасен для групп риска, но паниковать не просто не стоит, а нельзя. С коронавирусом надо смириться, раз уж он пришел, и не нагнетать из-за него истерику в обществе. Новый вариант более заразный, но, по сути, это обычное ОРЗ».
В России уже приступили к разработке обновленных вакцин от новых штаммов коронавируса, в том числе от варианта «кракен». Но специалисты утверждают, что не стоит дожидаться обновленных препаратов, а лучше сделать прививку сейчас.
Главное, чем опасен коронавирус, — тяжелое течение и осложнения заболевания. По данным российских исследователей, имеющаяся отечественная вакцина действует и против новых штаммов, уменьшая риск заражения и снижая возможность тяжелой формы болезни.
В Башкортостане, по информации Роспотребнадзора, организована работа 155 кабинетов вакцинации и ревакцинации, в том числе мобильных пунктов. В Уфе сделать прививку можно в 19 государственных поликлиниках по месту жительства. Ближайший пункт вакцинации в Уфе можно найти по «Яндекс.Картам».