«Кракен» — это еще одна разновидность омикрона. Специалисты говорили о том, что будут появляться 2 — 3 мутации коронавируса в год, смертность — падать, а заразность — расти. Так и происходит. Конечно, «кракен», как и любая инфекция, особо опасен для групп риска, но паниковать не просто не стоит, а нельзя. С коронавирусом надо смириться, раз уж он пришел, и не нагнетать из-за него истерику в обществе. Новый вариант более заразный, но, по сути, это обычное ОРЗ».