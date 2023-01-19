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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Радий Хабиров назвал хронические «болячки» Уфы

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Наиболее проблемной, по словам главы республики, остается коммунальная сфера

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе совещания по подготовке к 450-летию Уфы обозначил хронические «болячки» города.

Так, по словам руководителя региона, много вопросов остается в коммунальной сфере. В частности Хабиров отметил мероприятия по уборке снега, а также водоснабжение и отопление, добавив, однако, что все эти проблемы решаемы.

Глава Башкирии напомнил о действующих на территории республики комплексных программах по ремонту подъездов, благоустройству дворовых территорий и обновлению городских общественных пространств.

— Уфа должна стать одним из лучших городов страны, комфортным для проживания, чтобы жители могли гордиться нашей столицей, — подытожил Радий Хабиров. 



#Азамат Нухов#Общество
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