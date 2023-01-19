Радий Хабиров назвал хронические «болячки» Уфы

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 06:12
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе совещания по подготовке к 450-летию Уфы обозначил хронические «болячки» города.
Так, по словам руководителя региона, много вопросов остается в коммунальной сфере. В частности Хабиров отметил мероприятия по уборке снега, а также водоснабжение и отопление, добавив, однако, что все эти проблемы решаемы.
Глава Башкирии напомнил о действующих на территории республики комплексных программах по ремонту подъездов, благоустройству дворовых территорий и обновлению городских общественных пространств.
— Уфа должна стать одним из лучших городов страны, комфортным для проживания, чтобы жители могли гордиться нашей столицей, — подытожил Радий Хабиров.