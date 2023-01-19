Победоносное возвращение Билла в «Зеленое дерби». «СЮ» опять проиграл, открыв счет

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Весна 2018. Его «Ак Барс» впервые за восемь лет становится чемпионом, с запасом одолев ЦСКА 4-1. Фраза «Только честный труд приведет к этому Кубку» уходит в народ — естественно, в более крепкой формулировке.
Весна 2019. Казань — первая кубковая жертва «Авангарда» имени Боба Хартли. После сокрушительных 0-4 Билл уходит в отставку. Одни говорят, что поэт исписался, другие жалеют о его последней ноте, третьи — неравнодушны по-своему.
Осень 2022. Олег Знарок и «барсы» идут ко дну турнирной таблицы. Латвийский тренер покидает организацию непонятно по чьей инициативе. Билялетдинов возвращается с более, чем заслуженного отдыха на пенсии.
Сначала как помощник, с декабря уже как главный тренер. Элитный статус оправдывает — казанцы взяли 7 из 8 последних матчей. А сам тренер выиграл «Зеленое дерби» впервые с 4 января 2019-го.
Это действительно его победа, потому что «Салавату» противостояла гораздо более слаженная, настойчивая и едкая команда, в игре которой есть мысль. Совсем не тот примитив, который был при Знарке.
Теперь «барсы» лучше видят друг друга, быстро переходят из обороны в атаку и, что даже важнее, из атаки в оборону. Казанцы отправляют в активный прессинг одного нападающего и цепко и плотно встречают в средней и своей зонах.
|СЮ
|Ак Барс
|Corsi for (CF)
|40
|59
|CF, %
|40,40%
|59,60%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|17
|PDO, %
|107,45%
|92,55%
|Броски мимо створа
|19
|35
|БВ вообще
|22
|28
|Доля БВ в общем числе бросков
|53.66%
|44.44%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|37.50%
|28.81%
|БВ за минуту в атаке
|1.88
|1.93
|Блокшоты за минуту в защите
|1.10
|0.94
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|9
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|5
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|3
|БВ первой тройки
|4
|7
|БВ защитников
|7
|9
|Пробросы 5 на 5
|1
|1
|ВВбр после пробросов
|0
|2
|Вход 5 на 5
|16
|16
|Брак при входе 5 на 5
|27
|25
|Эффективные попытки входа, %
|37,21%
|39,02%
|Вброс 5 на 5
|4
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|5
|7
|Эффективные попытки вброса, %
|44,44%
|30,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|82,69%
|80,39%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|21
|25
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|57
|69
|Эффективные смены в атаке, %
|36,84%
|36,23%
|Вход 5 на 5 с БВ
|10
|12
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|23,26%
|29,27%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|30,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|11
|15
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,10%
|15,96%
Если они используют вброс (во втором и третьем периодах практически отказались), то отправляют шайбу либо в самого Андрея Кареева, либо рядом с ним. В атаке они не тупо копают «пятак» — есть и перепас, и быстрый ход шайбы и прострелы.
В прострелах в первую очередь ярок Александр Радулов. Он бы и сейчас не затерялся в НХЛ со своим видением поля, скоростью и энергией. Недаром лучший бомбардир команды и капитан. Кто бы мог предположить такое в 2011-м?
Но главное, почему в этом дерби воцарил именно Билл — конец матча. Наверное, ни один тренер в истории российского хоккея не умел так «сушить счет», как Билялетдинов.
Они добыли преимущество, но они продолжали владеть шайбой. В третьем периоде «СЮ» потратил почти 13 минут на первый бросок по воротам. Взвинтили темп и последовал короткий всплеск позиционных атак, но соперник адаптировался.
На бросковом графике вы видите, что в последние 5 минут Казань вообще не бросала по воротам, в последние 10 — всего два броска. Заходя в зону атаки, они вообще могли почти не бороться за шайбу, а сразу возвращались в оборону.
Когда «юлаевцы» заменили Кареева на шестого полевого, хозяева выиграли в своей зоне три вбрасывания из четырех. После единственного успешного для гостей — неточный пас назад.
«Салават» много времени выглядел слишком осторожно и робко, много откатываясь от соперника, мало владея шайбой, создавая себе проблемы несвоевременными удалениями вроде выброса шайбы на трибуны.
Виктор Козлов сказал, что план был — строго сыграть в обороне и использовать контратаки, и что после 38-й минуты уфимцы не дотерпели. «Ак Барс» во второй раз в сезоне не смог организовать пресс-конференцию онлайн и не удалось понять больше.
Уфа выглядела лучше всего на скорости и при редких выходах 2 в 1. Например, на 15-й минуте так выбирались Николай Кулемин с Александром Кадейкиным и лишь досадный рикошет от ноги Дмитрия Воронкова помешал приему паса.
А лучший пример атаки на скорости — конечно, единственный гол. Ярослав Цулыгин и Глеб Кузьмин провели две диагонали на ход, эффективно сократив сопротивление перед убегавшим по флангу Алексеем Пустозеровым.
Кстати, в карьере номера 92 уже были голы «Ак Барсу».
Это был и единственный действительно железобетонный голевой шанс. Никаких выходов 1 в 0, никаких затяжных позиционных атак, обстрелянных штанг, топового контроля в большинстве.
Как раз у казанцев во втором периоде они получались, Станислав Галиев в одной «позиционке» даже дважды сотряс каркас ворот.
«СЮ» не был откровенно ужасен, у команды все-таки был темп, «юлаевцы» нейтрализовали пятое большинство КХЛ, Евгений Тимкин проявил характер, подравшись с Воронковым, Андрей Кареев вполне себе подтаскивал, а защитник соперника отмечал плотность.
Но даже на два гола «бело-зеленые» не наиграли. И, не преуменьшая заслуг Пустозерова и компании, в случае с единственной шайбой явно сплоховал вратарь Тимур Билялов, не сыграв должным образом ловушкой.
План строго сыграть в обороне тоже не был реализован, ведь обе шайбы татарстанской команды — с контратак. То есть, не произошел должный возврат в оборону.
1:1 начались с того, что Дмитрий Юдин подбил клюшку Сергею Шмелеву. Разрушил выход 3 в 2 и инициировал ответ так же 3 в 2. Кирилл Семенов с Радуловым мгновенно обменялись и номер 47 бросил аккурат под ловушку голкиперу гостей.
2:1 — из борьбы в чужой зоне выключают Данила Алалыкина, Радулов въезжает на уфимскую территорию по левому флангу и с неудобной делает пас Артему Лукоянову. Позднее тот скажет, что бросал, даже не поднимая головы.
Два матча подряд гол соперника начинается с того, что против Алалыкина играют жестко. Номер 61 может проявить настырность и правильно поставить корпус, против него вновь нарушали правила, но борьба (и вбрасывания) — не сильнейшая его сторона.
В 8 из 9 последних игр башкирский клуб забрасывает не более двух шайб. Январь начинался как раздача пощечин лидерам таблицы, но грозит закончится кризисом в нападении.
Недавно главный тренер объяснял это вязкостью соперников. Хорошо, «Локомотив» и «Адмирал» — те еще кадры, но, например, «Трактор» играл активно, с «Авангардом» тоже не было духоты, «Ак Барс» забронировался только под конец.
Две игры подряд «СЮ» спотыкается во второй половине, ведя 1:0. Сама по себе позиция «мы должны сыграть по счету» возникла не от хорошей жизни, и то, что счет не удержан, накапливает скепсис в преддверии плей-офф.
«Салават Юлаев» продолжает непростые поиски себя.
20 января 21:00. Нефтехимик — СЮ
22 января 19:00. Локомотив — СЮ