Победоносное возвращение Билла в «Зеленое дерби». «СЮ» опять проиграл, открыв счет

Виктор Козлов сказал, что план был — строго сыграть в обороне и использовать контратаки, и что после 38-й минуты уфимцы не дотерпели. «Ак Барс» во второй раз в сезоне не смог организовать пресс-конференцию онлайн и не удалось понять больше.