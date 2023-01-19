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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Победоносное возвращение Билла в «Зеленое дерби». «СЮ» опять проиграл, открыв счет

Сегодня, 04:13
Фото: ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» в гостях 1:2

Зинэтула Хайдярович Билялетдинов — главный герой первого «Зеленого дерби» в 2023-м году.

Весна 2018. Его «Ак Барс» впервые за восемь лет становится чемпионом, с запасом одолев ЦСКА 4-1. Фраза «Только честный труд приведет к этому Кубку» уходит в народ — естественно, в более крепкой формулировке.

Весна 2019. Казань — первая кубковая жертва «Авангарда» имени Боба Хартли. После сокрушительных 0-4 Билл уходит в отставку. Одни говорят, что поэт исписался, другие жалеют о его последней ноте, третьи — неравнодушны по-своему.

Осень 2022. Олег Знарок и «барсы» идут ко дну турнирной таблицы. Латвийский тренер покидает организацию непонятно по чьей инициативе. Билялетдинов возвращается с более, чем заслуженного отдыха на пенсии.

Сначала как помощник, с декабря уже как главный тренер. Элитный статус оправдывает — казанцы взяли 7 из 8 последних матчей. А сам тренер выиграл «Зеленое дерби» впервые с 4 января 2019-го.

Фото: ХК «Ак Барс»

Это действительно его победа, потому что «Салавату» противостояла гораздо более слаженная, настойчивая и едкая команда, в игре которой есть мысль. Совсем не тот примитив, который был при Знарке.

Теперь «барсы» лучше видят друг друга, быстро переходят из обороны в атаку и, что даже важнее, из атаки в оборону. Казанцы отправляют в активный прессинг одного нападающего и цепко и плотно встречают в средней и своей зонах.

  СЮ Ак Барс
Corsi for (CF) 40 59
CF, % 40,40% 59,60%
Голы 5 на 5 2 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 15 17
PDO, % 107,45% 92,55%
Броски мимо створа 19 35
БВ вообще 22 28
Доля БВ в общем числе бросков 53.66% 44.44%
Доля БВ 5 на 5 в Corsi for 37.50% 28.81%
БВ за минуту в атаке 1.88 1.93
Блокшоты за минуту в защите 1.10 0.94
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 2 1
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 5 9
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 5
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 3
БВ первой тройки 4 7
БВ защитников 7 9
Пробросы 5 на 5 1 1
ВВбр после пробросов 0 2
Вход 5 на 5 16 16
Брак при входе 5 на 5 27 25
Эффективные попытки входа, % 37,21% 39,02%
Вброс 5 на 5 4 3
Брак при вбросе 5 на 5 5 7
Эффективные попытки вброса, % 44,44% 30,00%
Использование входа 5 на 5, % 82,69% 80,39%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 21 25
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 57 69
Эффективные смены в атаке, % 36,84% 36,23%
Вход 5 на 5 с БВ 10 12
Вход 5 на 5 с БВ, % 23,26% 29,27%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 3
Вброс 5 на 5 с БВ, % 11,11% 30,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 11 15
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,10% 15,96%

Если они используют вброс (во втором и третьем периодах практически отказались), то отправляют шайбу либо в самого Андрея Кареева, либо рядом с ним. В атаке они не тупо копают «пятак» — есть и перепас, и быстрый ход шайбы и прострелы.

В прострелах в первую очередь ярок Александр Радулов. Он бы и сейчас не затерялся в НХЛ со своим видением поля, скоростью и энергией. Недаром лучший бомбардир команды и капитан. Кто бы мог предположить такое в 2011-м?

Фото: ХК «Ак Барс»

Но главное, почему в этом дерби воцарил именно Билл — конец матча. Наверное, ни один тренер в истории российского хоккея не умел так «сушить счет», как Билялетдинов.

Они добыли преимущество, но они продолжали владеть шайбой. В третьем периоде «СЮ» потратил почти 13 минут на первый бросок по воротам. Взвинтили темп и последовал короткий всплеск позиционных атак, но соперник адаптировался.

На бросковом графике вы видите, что в последние 5 минут Казань вообще не бросала по воротам, в последние 10 — всего два броска. Заходя в зону атаки, они вообще могли почти не бороться за шайбу, а сразу возвращались в оборону.

Когда «юлаевцы» заменили Кареева на шестого полевого, хозяева выиграли в своей зоне три вбрасывания из четырех. После единственного успешного для гостей — неточный пас назад.

«Салават» много времени выглядел слишком осторожно и робко, много откатываясь от соперника, мало владея шайбой, создавая себе проблемы несвоевременными удалениями вроде выброса шайбы на трибуны.

Виктор Козлов сказал, что план был — строго сыграть в обороне и использовать контратаки, и что после 38-й минуты уфимцы не дотерпели. «Ак Барс» во второй раз в сезоне не смог организовать пресс-конференцию онлайн и не удалось понять больше.

Уфа выглядела лучше всего на скорости и при редких выходах 2 в 1. Например, на 15-й минуте так выбирались Николай Кулемин с Александром Кадейкиным и лишь досадный рикошет от ноги Дмитрия Воронкова помешал приему паса.

А лучший пример атаки на скорости — конечно, единственный гол. Ярослав Цулыгин и Глеб Кузьмин провели две диагонали на ход, эффективно сократив сопротивление перед убегавшим по флангу Алексеем Пустозеровым.

Кстати, в карьере номера 92 уже были голы «Ак Барсу».

Это был и единственный действительно железобетонный голевой шанс. Никаких выходов 1 в 0, никаких затяжных позиционных атак, обстрелянных штанг, топового контроля в большинстве.

Как раз у казанцев во втором периоде они получались, Станислав Галиев в одной «позиционке» даже дважды сотряс каркас ворот.

«СЮ» не был откровенно ужасен, у команды все-таки был темп, «юлаевцы» нейтрализовали пятое большинство КХЛ, Евгений Тимкин проявил характер, подравшись с Воронковым, Андрей Кареев вполне себе подтаскивал, а защитник соперника отмечал плотность.

Но даже на два гола «бело-зеленые» не наиграли. И, не преуменьшая заслуг Пустозерова и компании, в случае с единственной шайбой явно сплоховал вратарь Тимур Билялов, не сыграв должным образом ловушкой.

План строго сыграть в обороне тоже не был реализован, ведь обе шайбы татарстанской команды — с контратак. То есть, не произошел должный возврат в оборону.

1:1 начались с того, что Дмитрий Юдин подбил клюшку Сергею Шмелеву. Разрушил выход 3 в 2 и инициировал ответ так же 3 в 2. Кирилл Семенов с Радуловым мгновенно обменялись и номер 47 бросил аккурат под ловушку голкиперу гостей.

2:1 — из борьбы в чужой зоне выключают Данила Алалыкина, Радулов въезжает на уфимскую территорию по левому флангу и с неудобной делает пас Артему Лукоянову. Позднее тот скажет, что бросал, даже не поднимая головы.

Два матча подряд гол соперника начинается с того, что против Алалыкина играют жестко. Номер 61 может проявить настырность и правильно поставить корпус, против него вновь нарушали правила, но борьба (и вбрасывания) — не сильнейшая его сторона.

В 8 из 9 последних игр башкирский клуб забрасывает не более двух шайб. Январь начинался как раздача пощечин лидерам таблицы, но грозит закончится кризисом в нападении.

Недавно главный тренер объяснял это вязкостью соперников. Хорошо, «Локомотив» и «Адмирал» — те еще кадры, но, например, «Трактор» играл активно, с «Авангардом» тоже не было духоты, «Ак Барс» забронировался только под конец.

Две игры подряд «СЮ» спотыкается во второй половине, ведя 1:0. Сама по себе позиция «мы должны сыграть по счету» возникла не от хорошей жизни, и то, что счет не удержан, накапливает скепсис в преддверии плей-офф.

«Салават Юлаев» продолжает непростые поиски себя.

Фото: ХК «Ак Барс»

Бомбардиры «Зеленого дерби» 22/23

  • Петров 2+1
  • Хмелевский 1+2
  • Кагарлицкий 1+2
  • Шмелев 2+0
  • Мухамадуллин, Картаев, Санников, Пустозеров 1+1
  • Сафонов, Шипачев, Радулов 1+1
  • Кулемин 0+2
  • Токранов 0+2
  • Дроздов, Алалыкин 1+0
  • Глухов, Евсеев, Лукоянов 1+0
  • Мерфи, Панин, Науменков, Кадейкин, Башкиров, Цулыгин, Кузьмин 0+1
  • Хафизуллин, Войнов, Галиев (так же автор решающего буллита), Галимов, Семенов 0+1
Фото: ХК «Ак Барс»

Вратари «Зеленого дерби» 22/23

  • Ежов 109/116 или 93,97%
  • Кареев 26/28 или 92,86%
  • Билялов 101/107 или 94,39%
  • Мифтахов 14/17 или 82,35%

Следующие игры выезда

20 января 21:00. Нефтехимик — СЮ

22 января 19:00. Локомотив — СЮ

Домашняя серия:
«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч малоВеликий душный прием. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал», 4 победа в 5 играх января
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