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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Около 90% платежей жители Башкирии проводят онлайн

Сегодня, 11:17
Жители Республики Башкортостан стали чаще совершать платежи в интернете.

Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 89% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи. Годом ранее их доля составляла 85%. В банкоматах за прошлый год проведено около 2% платежных операций, а в офисе банка —9%.

Чаще всего в интернете жители Башкирии оплачивают услуги сотовой связи, телекома (47% от общего объема онлайн-платежей) и ЖКХ (37%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

— Мобильное приложение — это удобный сервис для проведения ежедневных операций. Все платежи, переводы и любые другие транзакции совершаются всего в несколько кликов. А сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн позволяют защитить средства от мошенников. Например, пользователь может бесплатно подключить проверку входящих звонков — если позвонит злоумышленник, на экране телефона появится предупреждение, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно выбрать удобный способ совершения платежей — по QR-коду или по реквизитам. Часто повторяющиеся платежи можно добавить в шаблон, чтобы за несколько секунд провести привычную оплату. Настройка автоплатежа позволяет списывать деньги в указанный пользователем срок.

Скачать мобильное приложение на телефон с Android можно в популярных магазинах приложений или на сайте Сбербанка. Владельцы iPhone с операционной системой 14 и выше могут установить себе мобильное приложение, обратившись в любой офис банка. Пользователи смартфона с более ранней версией операционной системы могут воспользоваться веб-версией СберБанк Онлайн.

#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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