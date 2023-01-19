Около 90% платежей жители Башкирии проводят онлайн

Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 89% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи. Годом ранее их доля составляла 85%. В банкоматах за прошлый год проведено около 2% платежных операций, а в офисе банка —9%.