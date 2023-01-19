Китай: США должны внести ясность в вопрос разграбления нефти в Сирии

Posted 19 января 06:40
Published 19 января 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Данная позиция государства была озвучена Ван Вэньбинем, представителем МИД КНР.
Дипломат заявил, что американские власти занимаются разграблением, усугубляющим энергокризис и провоцирующим гуманитарную катастрофу в Сирии. По словам представителя китайского МИД, Соединенные Штаты действуют безжалостно, посягая на право на жизнь народа Сирии, поскольку при созданных США катастрофических условиях «нехватки нефти и продовольствия» зима для жителей Сирии будет еще холоднее.
Также Ван Вэньбинь заявил об алчности США в разграблении ресурсов и одновременной их щедрости при военной поддержке иностранных государств, результатом чего в обоих случаях является воцарение в странах нестабильности и бедственного положения, пишет Russian.rt.com.
По данным агентства SANA США вновь вывели на базы Северного Ирака крупный конвой цистерн с противозаконно добытыми нефтепродуктами из провинции Хасаке.
По информации РИА Новости, под незаконным контролем американских ВС находятся территории на севере и северо-востоке Сирии, на которых расположены крупнейшие в стране нефтегазовые месторождения.