Китай: США должны внести ясность в вопрос разграбления нефти в Сирии

Дипломат заявил, что американские власти занимаются разграблением, усугубляющим энергокризис и провоцирующим гуманитарную катастрофу в Сирии. По словам представителя китайского МИД, Соединенные Штаты действуют безжалостно, посягая на право на жизнь народа Сирии, поскольку при созданных США катастрофических условиях «нехватки нефти и продовольствия» зима для жителей Сирии будет еще холоднее.