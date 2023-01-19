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Posted 19 января 06:40

Published 19 января 06:40

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Китай: США должны внести ясность в вопрос разграбления нефти в Сирии

19 января 06:40
КНР обратилась к США с призывом дать разъяснения относительно факта разграбления нефти в Сирии. Кроме того, Китай настаивает на прекращении попирания международного права Соединенными Штатами.

Данная позиция государства была озвучена Ван Вэньбинем, представителем МИД КНР.

Дипломат заявил, что американские власти занимаются разграблением, усугубляющим энергокризис и провоцирующим гуманитарную катастрофу в Сирии. По словам представителя китайского МИД, Соединенные Штаты действуют безжалостно, посягая на право на жизнь народа Сирии, поскольку при созданных США катастрофических условиях «нехватки нефти и продовольствия» зима для жителей Сирии будет еще холоднее.

Также Ван Вэньбинь заявил об алчности США в разграблении ресурсов и одновременной их щедрости при военной поддержке иностранных государств, результатом чего в обоих случаях является воцарение в странах нестабильности и бедственного положения, пишет Russian.rt.com.

По данным агентства SANA США вновь вывели на базы Северного Ирака крупный конвой цистерн с противозаконно добытыми нефтепродуктами из провинции Хасаке.

По информации РИА Новости, под незаконным контролем американских ВС находятся территории на севере и северо-востоке Сирии, на которых расположены крупнейшие в стране нефтегазовые месторождения.

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