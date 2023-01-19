Глава РЭО Буцаев призвал запретить сбрасывать отходы в канализацию

Руководитель РЭО привел следующие примеры. В Перми диспетчерскими службами ежегодно фиксируется не менее пяти тысяч жалоб горожан на забитую канализацию – как бытовыми, так и крупногабаритными отходами. В Липецке в сетях водоотведения устранили в минувшем году свыше восьми тысяч засоров. Колодцы и коллекторы освободили более чем от 100 тонн мусора, выброшенного в унитазы горожанами. На очистные сооружения канализации Тюмени через коллекторы поступило не менее 1000 тонн отходов.