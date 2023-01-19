Глава РЭО Буцаев призвал запретить сбрасывать отходы в канализацию

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Специалисты Минстроя России акцентировали внимание на том, что в жилых домах происходит много коммунальных аварий из-за забивающейся мусором канализации, пишет newsnn.ru. РЭО предлагает ведомству продумать способы предотвращения сброса в систему коммунального хозяйства пищевых и бытовых отходов и предусмотреть ответственность за последствия таких действий.
«Отходы собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода, - объяснил Буцаев. - Это приводит к дополнительным издержкам».
По его словам, с практической точки зрения сбор данных о засорах канализации вовсе не сложен, так как эта информация аккумулируется диспетчерами водоканалов.
Руководитель РЭО привел следующие примеры. В Перми диспетчерскими службами ежегодно фиксируется не менее пяти тысяч жалоб горожан на забитую канализацию – как бытовыми, так и крупногабаритными отходами. В Липецке в сетях водоотведения устранили в минувшем году свыше восьми тысяч засоров. Колодцы и коллекторы освободили более чем от 100 тонн мусора, выброшенного в унитазы горожанами. На очистные сооружения канализации Тюмени через коллекторы поступило не менее 1000 тонн отходов.
Специалисты РЭО сейчас активно занимаются разработкой механизма, ориентированного на сокращение общего объема мусора, на развитие инфраструктуры утилизации, а также на вовлечение в повторный оборот вторичного сырья. По словам Буцаева, речь идет в данном случае о расширенной ответственности производителей и импортеров продукции. При этом РЭО по-прежнему инвестирует в создание объектов инфраструктуры. В прошлом году в нашей стране ввели в строй свыше трех десятков новых предприятий.
«Однако для того, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов», - подытожил руководитель РЭО.