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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Глава Башкирии подписал важный указ о воинском учете в республике

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
В тексте указа говорится о создании комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов

На официальном портале правовой информации РБ был опубликован указ за подписью главы Башкирии Радия Хабирова о воинском учете в республике.

Своим указом Хабиров постановил создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов РБ, а также утвердить основной и резервный составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципалитетов республики.

Комиссия должна включать в себя представителей соответствующего военкомата, городской либо районной администрации, а также врачей различных специальностей.

#Азамат Нухов#Общество
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