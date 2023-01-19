Глава Башкирии подписал важный указ о воинском учете в республике

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На официальном портале правовой информации РБ был опубликован указ за подписью главы Башкирии Радия Хабирова о воинском учете в республике.
Своим указом Хабиров постановил создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов РБ, а также утвердить основной и резервный составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципалитетов республики.
Комиссия должна включать в себя представителей соответствующего военкомата, городской либо районной администрации, а также врачей различных специальностей.