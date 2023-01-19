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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Глава Башкирии поделился в соцсетях архивным фото

Сегодня, 03:46
Радий Хабиров отметил, что фото особенно актуально на фоне предстоящего 450-летия Уфы

Глава республики Радий Хабиров поделился в соцсетях архивным фото почти пятидесятилетней давности.

Как пояснил глава Башкирии, на фотографии в ходе обсуждения 400-летия со дня образования Уфы запечатлены генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и первый секретарь Башкирского обкома Мидхат Шакиров. Радий Хабиров подчеркнул, что Закиров возглавлял республики в течение 18 лет. 

- Уважение к республике со стороны руководства нашей страны – раньше Советского Союза, а сейчас России – было и есть неизменно, - отметил Хабиров. 

Фото: Радий Хабиров/ Telegram
#Азамат Нухов#Общество
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