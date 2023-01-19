Глава Башкирии поделился в соцсетях архивным фото

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Глава республики Радий Хабиров поделился в соцсетях архивным фото почти пятидесятилетней давности.
Как пояснил глава Башкирии, на фотографии в ходе обсуждения 400-летия со дня образования Уфы запечатлены генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и первый секретарь Башкирского обкома Мидхат Шакиров. Радий Хабиров подчеркнул, что Закиров возглавлял республики в течение 18 лет.
- Уважение к республике со стороны руководства нашей страны – раньше Советского Союза, а сейчас России – было и есть неизменно, - отметил Хабиров.