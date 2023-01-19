Фон дер Ляйен: ЕС смог произвести замену 80% трубопроводного газа из РФ

Также известно о заявлении Кадри Симсон, еврокомиссара по энергетике, сделанному 12 октября, согласно которому государствам Европейского Союза удалось осуществить замену значительной части газа из РФ энергоресурсами из других источников. Об этом информирует Russian.rt.com.