Фон дер Ляйен: ЕС смог произвести замену 80% трубопроводного газа из РФ

Posted 19 января 06:39
Published 19 января 06:39
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
О данной информации, озвученной главой ЕК, сообщило РИА Новости.
Также известно о заявлении Кадри Симсон, еврокомиссара по энергетике, сделанному 12 октября, согласно которому государствам Европейского Союза удалось осуществить замену значительной части газа из РФ энергоресурсами из других источников. Об этом информирует Russian.rt.com.
По данным Bloomberg, главным поставщиком дизельного топлива в Евросоюз на фоне западных антироссийских санкций может стать Китай.