Более 13 тысяч жителей Башкирии приняли участие в Крещенских купаниях в этом году

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Свыше 13 тысяч граждан республики приняли участие в Крещенских купаниях по состоянию на 8:00 19 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что в настоящий момент окунулись 13 318 человек, при этом граждане продолжают пребывать.
Напомним, в этом году для жителей Башкирии было организовано 99 купелей, семь из которых расположены на водоемах в Уфе. Места для купаний оборудованы поручнаями и лестницами — для удобства граждан. Также там дежурят спасатели и медики.
Ранее также стало известно, что в Уфе в связи с празднованием Крещения Господня будет частично перекрыто движение на нескольких улицах. В администрации города также сообщили об изменении времени работы общественного транспорта.