Вопросы дальневосточного туризма обсудят в ходе форума на Камчатке

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На дискуссионной площадке соберутся участники туристской отрасли, ведущие эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, а также инвесторы. Участники форума рассмотрят самые актуальные вопросы, связанные с эффективным развитием сферы туризма и индустрии гостеприимства, пишет newsnn.ru.
Отдельной темой станут методы наращивания экспортного потенциала в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). По словам организаторов, площадки форума посвятят следующим темам: развитие туристической отрасли в российской Арктике, межрегиональное сотрудничество ДФО с Арктикой, выработка совместных инициатив.
Инициатива о проведении форума «Дальний Восток – зима открытий» принадлежит правительству Камчатского края. Мероприятие пройдет при содействии Фонда Росконгресс и Минвостокразвития РФ. Официальный информационный партнер – федеральный медиахолдинг 1MI.
Следует отметить, что форум на Камчатке станет частью традиционного зимнего фестиваля «Берингия», в рамках которого планируется провести целый ряд культурных и спортивных мероприятий. Ключевым событием будет гонка на собачьих упряжках.
Гостям предложат самые разные направления и экскурсии, связанные с активным зимним туризмом: катания на снегоходах и собачьих упряжках, походы на снегоступах, джип-туры, горнолыжный спорт, хели-ски, купание в горячих источниках.