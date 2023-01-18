Влияет на мнение людей: суд в Уфе объяснил, что штраф Шевчуку в 50 тысяч справедлив

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
17 августа 2022 года судья Советского районного суда Уфы назначила штраф лидеру ДДТ за дискредитацию Вооруженных сил России на майском концерте в «Уфа-Арене». Защита рок-музыканта пыталась обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. 19 декабря Верховный суд Башкирии оставил его без изменения, огласив лишь резолюционную часть решения. В настоящее время суд подготовил полный текст документа (есть в распоряжении Mkset).
Как следует из решения, защитник Юрия Шевчука Александр Передрук просил отменить постановление Советского райсуда Уфы, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения в действиях своего доверителя. Он также отмечал, что вышеуказанное постановление является необоснованным и вынесено незаконно, с нарушением конституционных прав Шевчука. По его мнению, суд рассмотрел дело с нарушением правил подсудности. При этом лидера ДДТ лишили права на рассмотрение дела по месту жительства. Защитник отмечал, что при возбуждении дела об административном правонарушении были нарушены права Шевчука на защиту, но суд первой инстанции не принял это во внимание.
Также, говорится в документе, юрист указывал, что судом не дана надлежащая правовая оценка несоблюдению процедуры внесения изменений в протокол об административном правонарушении после его возвращения в Уфу. Также, по его мнению, вынесенным протоколом нарушено конституционное право на свободу выражения мнения Шевчука, а кроме того суд необоснованно применил максимально строгое наказание.
Как следует из материалов дела, первоначально составленный полицейскими административный протокол по ходатайству рок-музыканта был направлен в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Но там в материалах дела обнаружили недочеты и вернули в Уфу для исправления ошибок. 6 июля полицейские изготовили новый протокол, но в Санкт-Петербурге его вновь вернули в Уфу. 26 июля Советский районный суд Уфы принял дело и начал его рассматривать. На заседании 1 августа Шевчук заявлял ходатайство о рассмотрении материалов по месту жительства, но Советский суд Уфы с этим не согласился. Там посчитали, что, раз это совершенно новый протокол, а просьбы рассматривать дело в Санкт-Петербурге после 6 июля не поступило, можно провести разбирательство в месте регистрации правонарушения. Кроме того, суд отметил, что правонарушение затрагивает общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и «затрагиваются публичные интересы», поэтому, «для исключения затягивания процесса», дело необходимо рассмотреть в Уфе. Шевчуку же предоставили возможность участвовать в заседании посредством конференц-связи, которой он не воспользовался.
В решении говорится, что в материалах дела были допущены неточности — например, указана неверная дата рождения Юрия Шевчука, а в реестре заказных писем значится, что протокол ему отправили почтой «из будущего». Документ составлен 6 июля, а в журнале стоит дата отправки 5 июля. Между тем суд счел, что такие описки и ошибки не влияют на суть дела. Новый протокол был отправлен почтой 7 июля, что подтверждается почтовым штемпелем, подчеркнули там.
Доказательства, опровергающие вину Шевчука, которые приводил его защитник — например, выводы лингвистической экспертизы, апелляционный суд не принял во внимание, посчитав, что они «являются лишь мнениями отдельных специалистов», которые не проанализировали контекст «на наличие (отсутствие) косвенных призывов, сформулированных в форме вопросов, заданных слушателям и направленных для дачи оценки относительно событий» на Украине.
«Задавая подобные вопросы, Шевчук призывал зрителей давать негативную оценку событиям в Украине, побуждал сомневаться относительно целей СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи СВО», - говорится в решении.
Размер штрафа в 50 тысяч рублей суд также счел справедливым, так как Шевчук способен влиять на мнение большой части общества. Также было учтено имущественное положение рок-музыканта. Наказание будет способствовать цели административного наказания, а его размер не превышает санкции статьи и является справедливым, отмечается в документе.