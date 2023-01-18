Влияет на мнение людей: суд в Уфе объяснил, что штраф Шевчуку в 50 тысяч справедлив

Как следует из материалов дела, первоначально составленный полицейскими административный протокол по ходатайству рок-музыканта был направлен в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Но там в материалах дела обнаружили недочеты и вернули в Уфу для исправления ошибок. 6 июля полицейские изготовили новый протокол, но в Санкт-Петербурге его вновь вернули в Уфу. 26 июля Советский районный суд Уфы принял дело и начал его рассматривать. На заседании 1 августа Шевчук заявлял ходатайство о рассмотрении материалов по месту жительства, но Советский суд Уфы с этим не согласился. Там посчитали, что, раз это совершенно новый протокол, а просьбы рассматривать дело в Санкт-Петербурге после 6 июля не поступило, можно провести разбирательство в месте регистрации правонарушения. Кроме того, суд отметил, что правонарушение затрагивает общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и «затрагиваются публичные интересы», поэтому, «для исключения затягивания процесса», дело необходимо рассмотреть в Уфе. Шевчуку же предоставили возможность участвовать в заседании посредством конференц-связи, которой он не воспользовался.