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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Владимир Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады

Сегодня, 14:26
Фото: 1MI
Об этом глава государства в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин поручил ликвидировать очереди в детские сады во всех регионах страны. Произойдет это, по словам главы государства, предположительно в 2023–2024 годах.

— Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения, — приводит слова Владимира Путина «Интерфакс».

Президент также отметил, что в России на сегодняшний день в 64 регионах на 100% данные потребности удовлетворены.

Ранее в Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы на 2023 год. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, самая высокая родительская плата в Уфе — 170 рублей за один день, а самая низкая - в Агиделе (125 рублей). 

В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году
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#Элина Сайфранова#Общество
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