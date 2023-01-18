Владимир Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады

Ранее в Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы на 2023 год. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, самая высокая родительская плата в Уфе — 170 рублей за один день, а самая низкая - в Агиделе (125 рублей).