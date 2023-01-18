Владимир Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Владимир Путин поручил ликвидировать очереди в детские сады во всех регионах страны. Произойдет это, по словам главы государства, предположительно в 2023–2024 годах.
— Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения, — приводит слова Владимира Путина «Интерфакс».
Президент также отметил, что в России на сегодняшний день в 64 регионах на 100% данные потребности удовлетворены.
Ранее в Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы на 2023 год. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, самая высокая родительская плата в Уфе — 170 рублей за один день, а самая низкая - в Агиделе (125 рублей).