В Уфе суд продлил арест главе «Госстроя» Кириллу Бадикову на два месяца

Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов. В период с 2013 по 2021 года мужчина, как полагает следствие, под видом строительства МКД организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.