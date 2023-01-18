В Уфе суд продлил арест главе «Госстроя» Кириллу Бадикову на два месяца

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Советский райсуд продлил арест экс-депутату Горсовета Уфы и бенефициару «Госстроя» Кириллу Бадикову еще на два месяца. Так, бизнесмен будет содержаться в СИЗО-1 до 24 марта 2023 года. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе суда.
Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов. В период с 2013 по 2021 года мужчина, как полагает следствие, под видом строительства МКД организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Отметим, что дома достроены не были. О том, как живут обманутые дольщики Mkset рассказывал в материале: «Желание — выйти через балкон»: Как почти 10 лет в Уфе живут дольщики Госстроя».