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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Уфе суд продлил арест главе «Госстроя» Кириллу Бадикову на два месяца

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Экс-депутат Горсовета Уфы был задержан в конце марта 2022 года и с тех пор находится в уфимском СИЗО.

Советский райсуд продлил арест экс-депутату Горсовета Уфы и бенефициару «Госстроя» Кириллу Бадикову еще на два месяца. Так, бизнесмен будет содержаться в СИЗО-1 до 24 марта 2023 года. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе суда.

Кирилла Бадикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при долевом строительстве многоквартирных домов. В период с 2013 по 2021 года мужчина, как полагает следствие, под видом строительства МКД организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тысячи граждан на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Отметим, что дома достроены не были. О том, как живут обманутые дольщики Mkset рассказывал в материале: «Желание — выйти через балкон»: Как почти 10 лет в Уфе живут дольщики Госстроя». 

«Желание — выйти через балкон»: Как почти 10 лет в Уфе живут дольщики Госстроя
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