В Уфе после сообщения о минировании эвакуировали два лицея, колледж и торговый центр

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Сегодня, 18 января, в Уфе провели эвакуацию учеников и сотрудников ряда образовательных учреждений. Также эвакуация прошла в торговом комплексе «Центральный». Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сообщается, что на электронные почты лицеев № 1 и № 46, ТК Центральный, а также Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства поступили сообщения о минировании зданий.
На местах в настоящий момент работают сотрудники профильных служб. Информация уточняется.