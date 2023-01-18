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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Уфе после сообщения о минировании эвакуировали два лицея, колледж и торговый центр

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
На почту ТЦ и образовательных учреждений поступило сообщение о том, что здание заминировано

Сегодня, 18 января, в Уфе провели эвакуацию учеников и сотрудников ряда образовательных учреждений. Также эвакуация прошла в торговом комплексе «Центральный». Об этом Mkset сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что на электронные почты лицеев № 1 и № 46, ТК Центральный, а также Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства поступили сообщения о минировании зданий.

На местах в настоящий момент работают сотрудники профильных служб. Информация уточняется.

 
 
#Азамат Нухов#Город
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