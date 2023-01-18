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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Уфе брошенный матерью подросток восемь месяцев жил без еды

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Женщину обвиняют в в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением

В Уфе мать на несколько месяцев оставила своего сына без еды в квартире непригодной для проживания. Женщине предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии дознания, с сентября 2021 года по май 2022 года 15-летний подросток был оставлен без присмотра матери в условиях непригодных для жизни. Более того, известно, что женщина злоупотребляла алкоголем и игнорировала обязанности во воспитанию и обучению ребенка.

Мать подростка неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, но ситуация оставалась без изменений.

Сообщается, что в настоящий момент обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов#Общество
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