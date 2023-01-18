В Уфе брошенный матерью подросток восемь месяцев жил без еды

По версии дознания, с сентября 2021 года по май 2022 года 15-летний подросток был оставлен без присмотра матери в условиях непригодных для жизни. Более того, известно, что женщина злоупотребляла алкоголем и игнорировала обязанности во воспитанию и обучению ребенка.