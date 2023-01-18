В Уфе брошенный матерью подросток восемь месяцев жил без еды

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Уфе мать на несколько месяцев оставила своего сына без еды в квартире непригодной для проживания. Женщине предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии дознания, с сентября 2021 года по май 2022 года 15-летний подросток был оставлен без присмотра матери в условиях непригодных для жизни. Более того, известно, что женщина злоупотребляла алкоголем и игнорировала обязанности во воспитанию и обучению ребенка.
Мать подростка неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, но ситуация оставалась без изменений.
Сообщается, что в настоящий момент обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.