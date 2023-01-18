В Уфе 18 января пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
Сегодня, 18 января, сотрудники Госавтоинспекции Уфы проведут сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия будут осуществляться при участии сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД, а также правил осуществления пассажироперевозок. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что в ходе мероприятий особый акцент будет сделан на проверку технического состояния транспортных средств, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.
Среди целей проверок выделяется снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и повышение безопасности пассажироперевозок на общественном транспорте.