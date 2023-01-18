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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Уфе 18 января пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
Профилактические мероприятия пройдут при участии сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД, а также правил осуществления пассажирских перевозок

Сегодня, 18 января, сотрудники Госавтоинспекции Уфы проведут сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия будут осуществляться при участии сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД, а также правил осуществления пассажироперевозок. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в ходе мероприятий особый акцент будет сделан на проверку технического состояния транспортных средств, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

Среди целей проверок выделяется снижение  уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД  и повышение безопасности пассажироперевозок на общественном транспорте.

#Азамат Нухов#Город
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