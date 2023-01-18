В Уфе 18 января пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Сегодня, 18 января, сотрудники Госавтоинспекции Уфы проведут сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия будут осуществляться при участии сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД, а также правил осуществления пассажироперевозок. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.