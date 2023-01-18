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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В соцсетях главы Башкирии пропала возможность оставлять комментарии к постам

Сегодня, 17:58
Фото: 1MI
Журналист Mkset заметил это на официальной странице Радия Хабирова во «Вконтакте». Техподдержка соцсети уже дала ответ

На официальной странице главы Башкирии во «Вконтакте» закрыты комментарии ко всем постам. В поддержке «Вконтакте» журналисту Mkset заявили, что пользователь сам запретил комментировать записи на своей странице.

Отметим, что ранее комментарии закрывались к «старым» постам — возможно, что это делалось для того, чтобы сотрудники ЦУР могли видеть свежие жалобы жителей и не пропускали обращения к властям.

Новый формат ведения соцсетей или возникла какая-то ошибка — пока неизвестно. Оперативный комментарий от пресс-службы администрации главы республики получить не удалось.

UPD. По состоянию на 23:06 18 января комментарии вновь стали доступны для пользователей. 

#Валерия Панаева
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