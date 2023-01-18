В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали второй волне заболеваемости ОРВИ и гриппом

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
С момента начала эпидсезона в Башкирии было выявлено 964 случая гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, за вторую неделю 2023 года зарегистрировано уже 187 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 118 случаев среди несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Суммарно за этот период выявлено 30 538 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Отмечается, что более трети от общего числа заболевших — дети.
«В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа отмечается увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с традиционным преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В», — прокомментировали эпидемиологическую обстановку в Роспотребнадзоре.