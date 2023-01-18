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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали второй волне заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Специалисты отмечают увеличение численности вирусов гриппа B, что характерно при переходе эпидемического сезона во вторую волну

 

С момента начала эпидсезона в Башкирии было выявлено 964 случая гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, за вторую неделю 2023 года зарегистрировано уже 187 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 118 случаев среди несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 

 

Суммарно за этот период выявлено 30 538 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. Отмечается, что более трети от общего числа заболевших — дети. 

 

«В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа отмечается увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с традиционным преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В», — прокомментировали эпидемиологическую обстановку в Роспотребнадзоре. 

 

#Азамат Нухов#Общество
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