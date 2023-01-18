В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали второй волне заболеваемости ОРВИ и гриппом

С момента начала эпидсезона в Башкирии было выявлено 964 случая гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, за вторую неделю 2023 года зарегистрировано уже 187 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, в том числе 118 случаев среди несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.