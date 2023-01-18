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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В РФ вырос спрос на аутстаффинг

Сегодня, 06:54
В России по итогам 2022 года вырос спрос на аутстаффинг или «аренду кадров».

Аутстаффинг — вид занятости, при котором человек выполняет должностные обязанности в одной компании, когда официально трудоустроен в другой. Подобная форма стала востребованной в связи с нехваткой кадров из-за оттока трудовых мигрантов в 2022 году и демографической ситуацией в стране, передают “Известия”.

Также работодатели смогли за счет аутстаффинга заместить персонал, выбывший после объявления частичной мобилизации.

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