В РФ вырос спрос на аутстаффинг

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Аутстаффинг — вид занятости, при котором человек выполняет должностные обязанности в одной компании, когда официально трудоустроен в другой. Подобная форма стала востребованной в связи с нехваткой кадров из-за оттока трудовых мигрантов в 2022 году и демографической ситуацией в стране, передают “Известия”.
Также работодатели смогли за счет аутстаффинга заместить персонал, выбывший после объявления частичной мобилизации.