В РФ вырос спрос на аутстаффинг

Аутстаффинг — вид занятости, при котором человек выполняет должностные обязанности в одной компании, когда официально трудоустроен в другой. Подобная форма стала востребованной в связи с нехваткой кадров из-за оттока трудовых мигрантов в 2022 году и демографической ситуацией в стране, передают “Известия”.