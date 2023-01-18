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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В ходе СВО погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Валерий Николаев

Сегодня, 11:22
Фото: Антон Засимов / 1MI
Церемония прощания с погибшим состоялась сегодня на его малой родине в селе Староазмеево

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Бакалинского района республики Валерий Николаев. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Андреев. 

Сообщается, что погибший родился в многодетной семье в селе Староазмеево в 1985 году, окончил Староазмеевскую общеобразовательную школу. 

Глава администрации Бакалинского района выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Церемония прощания с погибшим состоялась сегодня,18 января, в 12.00  в с.Староазмеево.

#Общество#Азамат Нухов
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