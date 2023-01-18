В ходе СВО погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Валерий Николаев

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Бакалинского района республики Валерий Николаев. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Андреев.
Сообщается, что погибший родился в многодетной семье в селе Староазмеево в 1985 году, окончил Староазмеевскую общеобразовательную школу.
Глава администрации Бакалинского района выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
Церемония прощания с погибшим состоялась сегодня,18 января, в 12.00 в с.Староазмеево.