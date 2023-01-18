Стало известно состояние ребенка, сбитого ранее в Уфе

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Минздраве озвучили состояние ребенка, получившего травмы головы и конечностей в результате ДТП в Демском районе Уфы.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, мальчика доставили в детскую республиканскую больницу. В настоящий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, добавив, что он получает необходимую терапию.
Напомним, инцидент произошел днем ранее в Демском районе. По предварительным данным, наезд на ребенка совершила 52-летняя жительница Уфы, когда тот переходил дорогу в неположенном месте и без сопровождения взрослых.