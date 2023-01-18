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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Стало известно состояние ребенка, сбитого ранее в Уфе

Сегодня, 11:50
Фото: Антон Засимов / 1MI
Мальчика, получившего травмы головы и конечностей, доставили детскую республиканскую больницу

В Минздраве озвучили состояние ребенка, получившего травмы головы и конечностей в результате ДТП в Демском районе Уфы.

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, мальчика доставили в детскую республиканскую больницу. В настоящий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, добавив, что он получает необходимую терапию.

Напомним, инцидент произошел днем ранее в Демском районе. По предварительным данным, наезд на ребенка совершила 52-летняя жительница Уфы, когда тот переходил дорогу в неположенном месте и без сопровождения взрослых.

#Азамат Нухов#Общество
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