Следователи проверят аварию, из-за которой уфимцы остались без воды на 10 часов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Следователи заинтересовались аварией на магистральном водоотводе в Уфе, которая произошла накануне вечером и оставила без воды жителей Затона и близлежащих населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, на данный момент организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 293 УК РФ «Халатность».
— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вечером 17 января 2023 года произошёл частичный прорыв трубы на магистральном водоотводе в Орджоникидзевском районе г. Уфы на территории АЗС, — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что для ликвидации аварии водоснабжение было отключение в течение около 10 часов.
Так, проводится комплекс следственных действий для установления всех причин и условий, которые способствовали произошедшему.
Напомним, что вечером 17 января мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об утечка на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Комарова 1/1.
Также вечером 8 января в период аномальных морозов жители Демского района Уфы из-за повреждений на трубопроводе остались без горячего водоснабжения. Ремонтные работы было решено проводить в дневное время суток «во избежание случайного повреждения трубы ЦО».