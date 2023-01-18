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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Следователи проверят аварию, из-за которой уфимцы остались без воды на 10 часов

Сегодня, 15:42
Фото: 1MI
Инцидент произошел вечером 17 января. Жители Затона и близлежащих населенных пунктов остались без воды на 10 часов.

Следователи заинтересовались аварией на магистральном водоотводе в Уфе, которая произошла накануне вечером и оставила без воды жителей Затона и близлежащих населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, на данный момент организована проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 293 УК РФ «Халатность».

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вечером 17 января 2023 года произошёл частичный прорыв трубы на магистральном водоотводе в Орджоникидзевском районе г. Уфы на территории АЗС, — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что для ликвидации аварии водоснабжение было отключение в течение около 10 часов.

Так, проводится комплекс следственных действий для установления всех причин и условий, которые способствовали произошедшему.

Напомним, что вечером 17 января мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об утечка на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Комарова 1/1.

Также вечером 8 января в период аномальных морозов жители Демского района Уфы из-за повреждений на трубопроводе остались без горячего водоснабжения. Ремонтные работы было решено проводить в дневное время суток «во избежание случайного повреждения трубы ЦО».

В Уфе жители нескольких домов остались без горячей воды в мороз
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#Элина Сайфранова
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