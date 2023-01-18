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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

СК Башкирии проверит инцидент с нападением мужчины на 15-летнего подростка

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина избил несовершеннолетнего рекламным щитом, а позднее скрылся

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 14 января 2023 года на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» города Уфы неизвестный мужчина нанес 15-летнему подростку телесные повреждения. Ребенок в настоящее время находится в больнице. По данному факту органами внутренних дел республики проводится проверка.

Напомним, 14 января неизвестный мужчина растолкал группу подростков на автобусной остановке «Юношеская библиотека». Позднее мужчина с рекламным щитом в руках набросился на 15-летнего мальчика. Злоумышленник скрылся — а у несовершеннолетнего зафиксированы множественные травмы.

Сообщается, что в настоящий момент подросток находится под присмотром медиков. По данному факту органами внутренних дел республики проводится проверка.

#Азамат Нухов#Общество
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