СК Башкирии проверит инцидент с нападением мужчины на 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 14 января 2023 года на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» города Уфы неизвестный мужчина нанес 15-летнему подростку телесные повреждения. Ребенок в настоящее время находится в больнице. По данному факту органами внутренних дел республики проводится проверка.
Напомним, 14 января неизвестный мужчина растолкал группу подростков на автобусной остановке «Юношеская библиотека». Позднее мужчина с рекламным щитом в руках набросился на 15-летнего мальчика. Злоумышленник скрылся — а у несовершеннолетнего зафиксированы множественные травмы.
Сообщается, что в настоящий момент подросток находится под присмотром медиков. По данному факту органами внутренних дел республики проводится проверка.