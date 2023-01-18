СК Башкирии проверит инцидент с нападением мужчины на 15-летнего подростка

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 14 января 2023 года на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» города Уфы неизвестный мужчина нанес 15-летнему подростку телесные повреждения. Ребенок в настоящее время находится в больнице. По данному факту органами внутренних дел республики проводится проверка.