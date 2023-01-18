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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Семилетний мальчик получил травмы головы и конечностей в ДТП в Уфе

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Предварительно, мальчик переходил дорогу в неустановленном для этого месте

Днем ранее, 17 января, семилетний мальчик получил травмы головы и конечностей в результате ДТП в Дёмском районе Уфы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

По предварительным данным, ребенок решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, в результате чего на него совершила наезд 52-летняя женщина за рулем автомобиля «Mazda CX-5».

Как сообщила автоледи, появление ребенка на дороге стало для неё неожиданностью — мальчик появился на проезжей части, выскочив из-за сугроба. Женщина не успела ничего предпринять и допустила на него наезд.

В настоящий момент ребенок был госпитализирован с различными травмами.

За комментарием о самочувствии ребенка Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Азамат Нухов#Происшествия
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