Семилетний мальчик получил травмы головы и конечностей в ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Днем ранее, 17 января, семилетний мальчик получил травмы головы и конечностей в результате ДТП в Дёмском районе Уфы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
По предварительным данным, ребенок решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, в результате чего на него совершила наезд 52-летняя женщина за рулем автомобиля «Mazda CX-5».
Как сообщила автоледи, появление ребенка на дороге стало для неё неожиданностью — мальчик появился на проезжей части, выскочив из-за сугроба. Женщина не успела ничего предпринять и допустила на него наезд.
В настоящий момент ребенок был госпитализирован с различными травмами.
За комментарием о самочувствии ребенка Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.