РЭО перечислил самые активные субъекты РФ в сфере государственно-частного партнерства

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:41
В десятку лидеров вошли ХМАО-Югра, Республика Дагестан, Алтайский край, Тюменская область, Республика Мордовия, Сахалинская и Архангельская области, Чувашия, а также Магаданская и Псковская области.
Перечисленные субъекты чаще остальных регионов страны оформляют концессионные соглашения с целью строительства новых объектов инфраструктуры сферы обращения с ТКО. Об этом пишет newsnn.ru.
На текущий момент концессии уже помогают в достижении показателей, установленных национальным проектом «Экология» на территории перечисленных регионов. Имеются в виду 100%-я сортировка отходов и сокращение их захоронений в два раза. От скорости возведения в регионах объектов обращения с ТКО зависит то, как быстро отходы, поддающиеся переработке, будут переработаны.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что концессионные соглашения являются ключевым инструментом инвестиций в сфере обращения с ТКО. На данный момент объекты инфраструктуры требуют вложений в размере порядка 550 млрд рублей. В таких условиях очевидной становится необходимость привлечения частных финансовых инвестиций. РЭО готов оказать поддержку регионам в том случае, если реализация проектов будет производиться на основе концессионных соглашений, с помощью предоставления льготных долгосрочных кредитов концессионерам. Концессии на текущий и следующий годы уже прорабатываются. Сумма инвестиций в отрасль составляет почти 200 млрд рублей. Объем поддержки достигает 95% от общего объема инвестиций.
Кроме регионов, входящих в топ-10 рейтинга РЭО, активность в заключении и реализации действующих концессионных соглашений проявляют в Приморье, Челябинской и Мурманской областях, Республике Карелии; в Самарской, Курганской и Иркутской областях, в Забайкалье; в Калининградской, Свердловской, Нижегородской, Кемеровской и Липецкой областях, в республиках Марий Эл и в Башкирии, а также в Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях.
Для получения финансирования РЭО в рамках концессионных соглашений необходимо, чтобы проекты соответствовали ряду требований. Все предприятия по обращению с ТКО должны быть расположены в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами. Кроме того, они должны быть внесены в паспорт регионального проекта и региональную программу. Проектно-сметная документация должна сопровождать все объекты концессионных соглашений, по ним также следует получить заключения государственных экспертиз.
Все проекты по концессионным соглашениям направлены на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.