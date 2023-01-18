РЭО перечислил самые активные субъекты РФ в сфере государственно-частного партнерства

Для получения финансирования РЭО в рамках концессионных соглашений необходимо, чтобы проекты соответствовали ряду требований. Все предприятия по обращению с ТКО должны быть расположены в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами. Кроме того, они должны быть внесены в паспорт регионального проекта и региональную программу. Проектно-сметная документация должна сопровождать все объекты концессионных соглашений, по ним также следует получить заключения государственных экспертиз.