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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Путин заявил о возможной отсрочке от армии для работников ОПК

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Об этом президент сообщил в ходе своего визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин в ходе визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге заявил, что работники оборонно-промышленного комплекса могут получить отсрочку от срочной службы в армии.

Всего в ОПК задействовано 830 тысяч жителей страны и, по словам президента, вопрос о предоставлении отсрочки от армии будет решен в ближайшее время.

— Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу, — приводит слова президента «Ъ».

Отметим, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса имеют отсрочку от частичной мобилизации. 

#Элина Сайфранова#Общество
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