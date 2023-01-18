Путин заявил о возможной отсрочке от армии для работников ОПК

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Владимир Путин в ходе визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге заявил, что работники оборонно-промышленного комплекса могут получить отсрочку от срочной службы в армии.
Всего в ОПК задействовано 830 тысяч жителей страны и, по словам президента, вопрос о предоставлении отсрочки от армии будет решен в ближайшее время.
— Что касается призывников, которые призываются на срочную службу: с учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу, — приводит слова президента «Ъ».
Отметим, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса имеют отсрочку от частичной мобилизации.