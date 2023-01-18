Прокуратура организовала проверку по факту порыва магистрального трубопровода в Уфе

Напомним, в ночь с 17 на 18 января произошел прорыв трубопровода по адресу Комарова 1/1. Вследствие этого произошло понижение давления у жителей микрорайона «Затон», полное отключение холодного водоснабжения наблюдается в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны». Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.