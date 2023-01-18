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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Прокуратура организовала проверку по факту порыва магистрального трубопровода в Уфе

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Авария произошла вечером 17 января

Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшей крупной коммунальной аварией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокуратура установит обстоятельства при которых произошел инцидент, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере ЖКХ, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание, проведение текущего и капитального ремонтов. Также прокуратура даст оценку соблюдению ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения граждан.

Напомним, в ночь с 17 на 18 января произошел прорыв трубопровода по адресу Комарова 1/1. Вследствие этого произошло понижение давления у жителей микрорайона «Затон», полное отключение холодного водоснабжения наблюдается в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны». Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.

Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, для жителей района с 6:00 сегодня будет организован временный подвоз воды по семи адресам.

#Азамат Нухов#Общество
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