Прокуратура организовала проверку по факту порыва магистрального трубопровода в Уфе

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Прокуратура проводит проверку в связи с произошедшей крупной коммунальной аварией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что прокуратура установит обстоятельства при которых произошел инцидент, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере ЖКХ, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание, проведение текущего и капитального ремонтов. Также прокуратура даст оценку соблюдению ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения граждан.
Напомним, в ночь с 17 на 18 января произошел прорыв трубопровода по адресу Комарова 1/1. Вследствие этого произошло понижение давления у жителей микрорайона «Затон», полное отключение холодного водоснабжения наблюдается в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны». Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.
Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, для жителей района с 6:00 сегодня будет организован временный подвоз воды по семи адресам.