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Posted 18 января 18:53

Published 18 января 18:53

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Новак: 73% составил уровень газификации в РФ в конце минувшего года

18 января 18:53
По заявлению Александра Новака, российского вице-премьера, общий уровень газификации в стране составил 73% к концу прошлого года.

Данные обнародовало РИА Новости.

Новак также отметил, что важнее всего было реализовать социальную газификацию соответственно поручению главы РФ. Он заявил, что соответствующие ведомства обеспечили подведение газопровода к границам участков 504 тыс. домовладений на бесплатной основе, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Об этом пишет Russian.rt.com.

Также сообщалось, что в интервью представителям ФБА «Экономика сегодня» Илья Каленков, глава ПАО «Европейская электротехника», рассказал, что программа газификации отдаленных российских территорий, несмотря на санкционные ограничения, реализуется в полном объеме.

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