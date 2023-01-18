Новак: 73% составил уровень газификации в РФ в конце минувшего года

Новак также отметил, что важнее всего было реализовать социальную газификацию соответственно поручению главы РФ. Он заявил, что соответствующие ведомства обеспечили подведение газопровода к границам участков 504 тыс. домовладений на бесплатной основе, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Об этом пишет Russian.rt.com.