Posted 18 января 18:53
Published 18 января 18:53
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Данные обнародовало РИА Новости.
Новак также отметил, что важнее всего было реализовать социальную газификацию соответственно поручению главы РФ. Он заявил, что соответствующие ведомства обеспечили подведение газопровода к границам участков 504 тыс. домовладений на бесплатной основе, что вдвое превысило показатели прошлых лет. Об этом пишет Russian.rt.com.
Также сообщалось, что в интервью представителям ФБА «Экономика сегодня» Илья Каленков, глава ПАО «Европейская электротехника», рассказал, что программа газификации отдаленных российских территорий, несмотря на санкционные ограничения, реализуется в полном объеме.