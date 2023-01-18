Кто останется у власти, если послушать спикера Володина?

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Согласно предложению Вячеслава Володина, служба в армии понадобится как госслужащим, так и тем, кто намерен участвовать в выборах в Госдуму, занять должность в судебной системе или в органах прокуратуры.
Как сообщают «Новые известия», сам Вячеслав Володин посещал военную кафедру во время своего обучения в Саратовском институте механизации сельского хозяйства и проходил военные сборы на базе Ульяновского танкового училища, после чего получил звание лейтенанта.
К слову, в начале октября 2022 года военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский утверждал, что прохождение военной кафедры — это тоже получение военного опыта. Но вот комитет по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарёв считает иначе — прохождение военной кафедры и коротких сборы не равноценно службе в армии. С этой точки зрения будущее Вячеслава Володина на посту спикера парламента туманно. Однако у депутатов остаются лазейки, так как они не являются госслужащими.
Отметим, что Володин предлагает запретить для не служивших только участие в думских выборах, но не саму работу депутатом. По опыту последний парламентских выборов стать депутатом можно и без выборов. Например, можно пройти по партийным спискам, а можно занять место отказника: люди голосовали за одних людей, а их места заняли другие.
Так, в 2016 году от мандатов отказались 24 победивших «единоросса», а в 2021 году в ЦИК поступило 72 заявления об отказе от мандатов. В их числе были такие известные люди как Сергей Шойгу или Сергей Лавров. Так что депутаты как-нибудь выкрутятся из предложенных ограничений. Пожертвовать придётся разве что частью помощников депутатов, которые считаются госслужащими.
Между тем, члены правительства под угрозой, если инициатива Володина будет принята. В таком случае на постах смогут остаться министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Николай Шульгинов. Из всех глав министерств только они в юности проходили военную службу. Возможно какие-то лазейки найдутся для главы МЧС Александра Куренкова и министра юстиции Константина Чуйченко, которые проходили службу в органах госбезопасности. Остаётся ещё 14 федеральных министров, включая Сергея Шойгу, которые никогда не служили. Председатель правительства Михаил Мишустин тоже не служил.
Скорее всего, у инициативы Вячеслава Володина будет немало противников не только на федеральном уровне, но и на региональном. Ведь если глава Санкт-Петербурга Беглов когда-то давно проходил службу в Советской армии, то мэр Москвы Сергей Собянин становится кандидатом на вылет. А с Рамзаном Кадыровым, который активнее всех других глав регионов поддерживает СВО, складывается и вовсе детективная история. Весной прошлого года он получил воинское звание генерал-лейтенанта, а в октябре Владимир Путин его повысил до генерал-полковника. Также Рамзан Кадыров в 2020 году был переведён из МВД в Росгвардию в звании генерал-майора. Вот только непосредственно военную службу он не проходил. В 1994 году, когда он достиг призывного возраста, началась первая чеченская война. Во-первых, призыв в Чечне тогда был приостановлен, а во-вторых, Рамзан Кадыров вместе с отцом тогда выступал на стороне сепаратистов против вооружённых сил РФ. На сторону федеральных властей они перешли только в 1999 году.
Не служили и многие другие губернаторы, в первую очередь те, кто сейчас яро бьется в экстазе патриотизма в условиях проведения СВО. Так, например, не служивший в армии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин давит на патриотизм даже на предстоящем праздновании 300-летия Перми.
— Мы понимаем, в каких условиях мы живем, с какими вызовами столкнулась наша страна. Событийка должна быть направлена на развитие патриотизма, спорта, культуры, науки. Патриотика и патриотизм — это наверно основное направление событий в рамках празднования 300-летия Перми, — заявил Махонин.
Миновал службу в армии и губернатор Владимировской области Александр Авдеев. Сразу после окончания университета он поступил на работу в Госфонд поддержки малого предпринимательства Калужской области. Данный факт в собственной биографии не мешает ему выступать с громкими лозунгами:
— Россия ждет патриотизма не на словах, а на деле.
К слову, в Тюменской области прошлым летом военкомат сформировал три спецподразделения из военных-контрактников, на улицах были установлены палатки, где можно было заполнить анкету для зачисления в военнослужащие, губернатор Александр Моор установил контрактникам разовые выплаты в размере 100 тыс. рублей, а число контрактников за первое полугодие 2022 года выросло в 4 раза. Область имеет ярко выраженный милитаристский уклон. Но сам глава области Александр Моор в юности службе в армии предпочёл работу в банке.
Согласно данным Росстата, на госслужбе занято порядка 1,4 миллиона человек, среди них есть также простые служащие федеральных и региональных органов власти, которые выполняют обычную рутинную офисную работу. Многие из которых не проходили службу в армии, так как занимались научной работой и имели отсрочку, или не прошли по здоровью. Работа в кабинете не так требовательна к здоровью, как военная служба в полях и лесах.
Занимательно, что в армии не служили и не имею ВУС женщины, за редким исключением некоторых работников связи, метеорологии, медицины, полиграфии и картографии. Ждет ли их увольнение?
С подходом, который предлагает Володин, избавиться придется от множества квалифицированных специалистов, а вместо них набирать на работу по основному критерию — опыт службы в армии. Точно ли это путь в светлое будущее XXI века?