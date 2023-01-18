Кто останется у власти, если послушать спикера Володина?

Скорее всего, у инициативы Вячеслава Володина будет немало противников не только на федеральном уровне, но и на региональном. Ведь если глава Санкт-Петербурга Беглов когда-то давно проходил службу в Советской армии, то мэр Москвы Сергей Собянин становится кандидатом на вылет. А с Рамзаном Кадыровым, который активнее всех других глав регионов поддерживает СВО, складывается и вовсе детективная история. Весной прошлого года он получил воинское звание генерал-лейтенанта, а в октябре Владимир Путин его повысил до генерал-полковника. Также Рамзан Кадыров в 2020 году был переведён из МВД в Росгвардию в звании генерал-майора. Вот только непосредственно военную службу он не проходил. В 1994 году, когда он достиг призывного возраста, началась первая чеченская война. Во-первых, призыв в Чечне тогда был приостановлен, а во-вторых, Рамзан Кадыров вместе с отцом тогда выступал на стороне сепаратистов против вооружённых сил РФ. На сторону федеральных властей они перешли только в 1999 году.