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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Хави не хочет, чтобы Депай и Рафинья уходили из «Барселоны»

Сегодня, 19:03
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу появившейся новости о том, что клуб этой зимой могут покинуть нападающие Мемфис Депай и Рафинья.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанскую прессу, специалист заявил, что рассчитывает поговорить с обоими футболистами и надеется уговорить их остаться в команде. 

Также Хави отметил, что доволен текущим составом сине-гранатовых и не хочет, чтобы кто-то уходил в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что Депай близок к переходу в «Атлетико», а Рафинья может продолжить свою карьеру в АПЛ или Серии А.

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