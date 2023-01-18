Хави не хочет, чтобы Депай и Рафинья уходили из «Барселоны»

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанскую прессу, специалист заявил, что рассчитывает поговорить с обоими футболистами и надеется уговорить их остаться в команде.
Также Хави отметил, что доволен текущим составом сине-гранатовых и не хочет, чтобы кто-то уходил в зимнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что Депай близок к переходу в «Атлетико», а Рафинья может продолжить свою карьеру в АПЛ или Серии А.