Дело Шевчука, самый кассовый фильм в Башкирии и новые автобусы

Влияет на мнение людей: суд в Уфе объяснил, что штраф Шевчуку в 50 тысяч справедлив. 17 августа 2022 года судья Советского районного суда Уфы назначила штраф лидеру ДДТ за дискредитацию Вооруженных сил России на майском концерте в «Уфа-Арене». Защита рок-музыканта пыталась обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. 19 декабря Верховный суд Башкирии оставил его без изменения, огласив лишь резолюционную часть решения. В настоящее время суд подготовил полный текст документа (есть в распоряжении Mkset).

Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники. Подробнее в материале Mkset.

«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм. Менее чем за месяц с даты выхода «Чебурашка» заработал свыше четырех миллиардов рублей, установив тем самым новый рекорд российского проката — известно, сколько от этой суммы фильму принесли жители Башкирии. За неполных три недели фильм в кинотеатрах увидели более 373 тысяч человек.