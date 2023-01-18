Дело Шевчука, самый кассовый фильм в Башкирии и новые автобусы

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:18
Завтра в Уфе на городские маршруты выйдут еще 35 новых автобусов. Также Радий Хабиров отметил, что в этому году власти продолжат решать проблемы с транспортом в поселках-спутников Уфы, а также анонсировал начало первого этапа программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами Башкирии.
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники. Подробнее в материале Mkset.
«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм. Менее чем за месяц с даты выхода «Чебурашка» заработал свыше четырех миллиардов рублей, установив тем самым новый рекорд российского проката — известно, сколько от этой суммы фильму принесли жители Башкирии. За неполных три недели фильм в кинотеатрах увидели более 373 тысяч человек.