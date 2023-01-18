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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Дело Шевчука, самый кассовый фильм в Башкирии и новые автобусы

Сегодня, 16:16
Главные события 18 января в Башкирии по версии Mkset.

Завтра в Уфе на городские маршруты выйдут еще 35 новых автобусов. Также Радий Хабиров отметил, что в этому году власти продолжат решать проблемы с транспортом в поселках-спутников Уфы, а также анонсировал начало первого этапа программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами Башкирии.

Влияет на мнение людей: суд в Уфе объяснил, что штраф Шевчуку в 50 тысяч справедлив. 17 августа 2022 года судья Советского районного суда Уфы назначила штраф лидеру ДДТ за дискредитацию Вооруженных сил России на майском концерте в «Уфа-Арене». Защита рок-музыканта пыталась обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. 19 декабря Верховный суд Башкирии оставил его без изменения, огласив лишь резолюционную часть решения. В настоящее время суд подготовил полный текст документа (есть в распоряжении Mkset).

Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники. Подробнее в материале Mkset.

«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм. Менее чем за месяц с даты выхода «Чебурашка» заработал свыше четырех миллиардов рублей, установив тем самым новый рекорд российского проката — известно, сколько от этой суммы фильму принесли жители Башкирии. За неполных три недели фильм в кинотеатрах увидели более 373 тысяч человек.

В Уфе суд продлил арест главе «Госстроя» Кириллу Бадикову на два месяца. Так, бизнесмен будет содержаться в СИЗО-1 до 24 марта 2023 года. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе суда.
#Элина Сайфранова
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