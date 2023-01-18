Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники

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Издание «Пруфы» отмечает, что следователи задержали гендиректора крупнейшей компании-поставщика медоборудования ООО «Медтехника» Рустама Аминева. Также, по данным источника издания, сотрудник ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия дома у руководителя республиканского Управления капстроительства Инны Иксановой.
В свою очередь «Ъ-Уфа» сообщает, что внимание оперативников к этим двум персонам может быть связано с закупкой аппаратов ультразвукового исследования для больниц в Башкирии. Госконтракты заключались еще в 2021 году, по данным издания, в медучреждения могло поставляться контрафактное и запрещенное для диагностики оборудование. При этом закупка якобы проводилась через подконтрольное «Медтехнике» ООО «Медлэнд».
ООО «Медлэнд» зарегистрировано в Уфе в 2013 году. Руководит им Фаниль Туркменев, в роли бенефициара выступает Алина Казеева. Компания, на первый взгляд не имеющая никакого отношения к «Медтехнике», располагается по тому же адресу, что и связанное с последней ООО «Медиалаб». В 2021 году она действительно получило право поставить аппараты УЗИ по госконтрактам, подписанным с ГКУ Техобеспечение Минздрава Башкирии. Медтехника, в том числе китайского производства, закупалась в Сибай, Туймазы (вероятно, для новых ковид-госпиталей) и Уфы.
«Медлэнд» — микропредприятие. За 2021 год его выручка составила 335,6 млн рублей, а прибыль — 65,1 млн.
«Медтехника» относится к крупным предприятиям. В 2021 году компания получила выручку 2 млрд рублей, прибыль составила 315 млн.
Компания занимается поставками медоборудования в башкирские учреждения. Так, в 2022 году ее крупнейшими заказчиками стали ГКУ «Техобеспечение» Минздрава РБ (с ним заключены договоры общей стоимостью почти 1,4 млрд рублей), ГКУ Управление капстроительства (93 млн) и Республиканский кардиоцентр (64,6 млн).
В 2021 году крупнейшими заказчиками стало то же «Техобеспечение» (сумма контрактов — 3 млрд рублей), Демская клиническая горбольница (39 млн) и Управление капстроительства (почти 39 млн).
Всего компании в 2021 году досталось госконтракты почти на 3,6 млрд рублей, в 2022-м — почти на 2 млрд, а с начала 2023 года уже заключены договоры на 17,3 млн.
Компания с такими внушительными оборотами принадлежит зарегистрированному в Чесноковке ООО «Медэкспосервис», которым почти поровну владеют Наталья и Дмитрий Поляковы. До марта прошлого года доля в уставном капитале компании была и у Рустама Аминева — руководителя «Медтехники», а в разное время в числе учредителей фигурировали Виктор Истомин, Екатерина Полякова, Гульнара Аминева и Лиля Билалова.
Интересна история этой компании: до 2017 года «Медтехника» была государственным предприятием, снабжавшим медучреждения оборудованием. В 2016 году организация сообщила о предстоящей реорганизации. В тот момент руководил ею экс-мэр Уфы Фидус Ямалтдинов. Предприятие приватизировали, оно изменило статус, став обществом с ограниченной ответственностью. С сентября 2017 его возглавляет Рустам Аминев.
На сайте компании с гордостью сообщается, что «Медтехника» — «крупнейшее предприятие Башкортостана, предоставляющее полный комплекс услуг, связанных с поставкой, монтажом, эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием всей номенклатуры медицинской техники, как отечественной, так и зарубежной». В соседнем предложении вновь подчеркивается: «В настоящее время в своей сфере деятельности предприятие является крупнейшим в республике» и «входит в десятку лидирующих „Медтехник“ страны».
Услугами компании пользуются свыше 1,2 тыс. медучреждений от крупных стационаров до аптек и фельдшерских пунктов. Ее специалисты обслуживают свыше 40 тыс. единиц медоборудования.
Однако, как следует из открытых данных, клиенты не всегда довольны услугами компании. Так, в октябре 2022 года Управление капстроительства Башкирии заявило к «Медтехнике» иск, потребовав установить недостатки, а также взыскать пени в сумме 237,7 тыс. рублей и 872,7 тыс. рублей штрафа. Подробности иска в картотеке дел Арбитражного суда пока не раскрываются.
Инна Иксанова стала руководителем Управления капстроительства в 2021 году — после того, как предыдущий руководитель Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства (сейчас он проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий, но это совсем другая история). До этого Иксанова была заместителем начальника ведомства — как только кресло освободилось, молодого специалиста тут же повысили, несмотря на то, что в числе замов был и более опытный «строитель». Чуть позже станет понятно, кому она обязана столь стремительной карьерой.
Инна Иксанова родилась 16 июня 1985 года. В 2007 году она окончила УГНТУ, работала маляром, мастером, специалистом по маркетингу, офис-менеджером, инженером и заместителем директора. Затем стала заместителем директора по экономическим вопросам. Избиралась депутатом совета Архангельского района 4 созыва.
Судя по публикациям в ныне запретной для чиновников соцсети, она в одиночку воспитывает трех дочерей, часто проводит время с детьми. Все три девочки — дети экс-владельца компании ООО «Спецстрой» и руководителя ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ» Алексея Баталова. Это следует из решения по иску Инны Иксановой к ООО «ДКС ФЖС РБ», ГУП «ФЖС РБ». Баталов погиб в ДТП 14 августа 2015 года. Иксанова, представляя в суде интересы своих дочерей-наследниц Баталова, пыталась признать недействительной сделку по продаже 25% уставного капитала «Фонда жилищного строительства — недвижимость». Этот договор был заключен 9 апреля 2015 года, а четыре месяца спустя Алексей Баталов умер.
Дети Иксановой (а также, вероятно, другие его дети, рожденные в браке) вступили в наследство с июня 2016 года, и в апреле 2018-го им принадлежали доли в уставном капитале ООО «ДКС ФЖС РБ». Иксанова пыталась доказать, что крупная сделка была совершена с заинтересованным лицом — ГУП «ФЖС РБ» — и требовала одобрения. Она настаивала, что как представитель наследников узнала о ней только в апреле 2016 года, но доказательств этому не предоставила. В итоге 28 ноября 2019 года суд отказался удовлетворить этот иск.
Есть еще один интересный момент, связанный с молодой чиновницей. В Уфе зарегистрировано некое ООО «Корунд», которое возглавляет Игорь Шамилевич Иксанов. Отчество Инны Иксановой — Игоревна. Возможно, это просто совпадение?
«Корунд» занимается строительством зданий и дорог — в том числе по госконтрактам. И довольно успешен в этом. Например, в 2021 году компания получила договоры с УКСом на реконструкцию детского загородного комплекса «Абзаково» стоимостью 416 млн рублей, на реконструкцию зданий районного дома культуры в Федоровке на 160 млн и строительство бассейна там же на 1,3 млн. В 2022 году — заключила контракт на строительство комплекса сооружений для гребного слалома в Инорсе (349 млн рублей) от того же УКСа.
По данным СМИ, Иксанова, несмотря на молодость, оказалась достаточно опытной чиновницей — «Пруфы» сообщают, что в момент визита оперативников она успела отправить на работу одно слово: «Чистите», а сразу после ее телефон стал недоступен. О том, насколько серьезно к ее распоряжению отнеслись в УКСе, станет известно в будущем.
УКС наряду с «Техобеспечением» закупал медтехнику для строящихся медицинских объектов. Источники наших коллег уверены, что вопреки приказам Росздравнадзора в больницы попадали контрафактные и запрещенные приказами Росздравнадзора аппараты УЗИ. Такая техника могла закупаться для медучреждений в Уфе, Баймаке, Большеустьикинске и Месягутово.