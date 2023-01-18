Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники

Инна Иксанова стала руководителем Управления капстроительства в 2021 году — после того, как предыдущий руководитель Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства (сейчас он проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий, но это совсем другая история). До этого Иксанова была заместителем начальника ведомства — как только кресло освободилось, молодого специалиста тут же повысили, несмотря на то, что в числе замов был и более опытный «строитель». Чуть позже станет понятно, кому она обязана столь стремительной карьерой.