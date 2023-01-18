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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
Менее чем за месяц с даты выхода «Чебурашка» заработал свыше четырех миллиардов рублей, установив тем самым новый рекорд российского проката — известно, сколько от этой суммы фильму принесли жители Башкирии. За неполных три недели фильм в кинотеатрах увидели более 373 тысяч человек.

Самым кассовым фильмом в истории российского проката стал «Чебурашка». Меньше чем за три недели фильм заработал в прокате свыше четырёх миллиардов рублей, причем более 102 миллионов от общей суммы собранных денег фильму принесли жители Башкирии. 

Фильм вышел в прокат в первый день январских каникул. По данным статистики на 18 января, его посмотрели уже 373 990 жителей Башкирии. 

На втором месте с сильным отрывом расположилась пятая часть мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый волк». С момента выхода мультфильм собрал в прокате в Башкирии 8,3 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров фильм-катастрофа «Мира» — с 18 декабря фильм собрал 6,08 миллиона рублей.  

Фото: ЕАИС

Сюжет фильма «Чебурашка» переносит зрителей в небольшой городок на берегу моря. Именно там в мандариновых садах одного из прибрежных домиков чудесным образом оказывается Чебурашка. Необычный зверек встретит здесь садовника Гену, мальчика, который не умеет говорить, эксцентричную даму, которая захочет купить его для своей внучки и многих-многих других героев.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, среди известных работ которого «День Радио», «О чем говорят мужчины», а также трилогия «Последний богатырь». Роли в фильме исполнили  Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Полина Максимова, Елена Яковлева и другие. Примечательно, что главного персонажа фильма озвучила актриса Ольга Кузьмина, известная по роли официантки Насти в сериале «Кухня».   

#Культура#Азамат Нухов
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