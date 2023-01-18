«Чебурашка» в Башкирии: сколько жителей республики посмотрели самый кассовый фильм

Самым кассовым фильмом в истории российского проката стал «Чебурашка». Меньше чем за три недели фильм заработал в прокате свыше четырёх миллиардов рублей, причем более 102 миллионов от общей суммы собранных денег фильму принесли жители Башкирии.

Фильм вышел в прокат в первый день январских каникул. По данным статистики на 18 января, его посмотрели уже 373 990 жителей Башкирии.

На втором месте с сильным отрывом расположилась пятая часть мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый волк». С момента выхода мультфильм собрал в прокате в Башкирии 8,3 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров фильм-катастрофа «Мира» — с 18 декабря фильм собрал 6,08 миллиона рублей.