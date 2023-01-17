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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Завтра в Уфе будет перекрыта часть улиц

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI

В Уфе с 18 на 19 января из-за Крещения закроют шесть улиц

Об этом сообщает мэрия Уфы.

В Уфе в связи с проведением празднования Крещения будет закрыт проезд по шести улицам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрет будет действовать с 10:00 18 января до 8:00 19 января.

Так, дорога будет перекрыта по улицам:

— Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— Бехтерева (от Менделеева и до дома № 1/1);

— Кирова (от Айской до Ветошникова);

— Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

— Местному проезду вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющему ее с Юрия Гагарина.

Подчеркивается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также участников богослужения.

Ранее мы публиковали полный список адресов купелей на крещение в Башкирии в 2023 году. 

Купели на Крещение-2023 в Башкирии: полный список
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#Элина Сайфранова#Город
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