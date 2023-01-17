Завтра в Уфе будет перекрыта часть улиц

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Уфе в связи с проведением празднования Крещения будет закрыт проезд по шести улицам. Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрет будет действовать с 10:00 18 января до 8:00 19 января.
Так, дорога будет перекрыта по улицам:
— Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
— Бехтерева (от Менделеева и до дома № 1/1);
— Кирова (от Айской до Ветошникова);
— Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);
— Местному проезду вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющему ее с Юрия Гагарина.
Подчеркивается, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также участников богослужения.
Ранее мы публиковали полный список адресов купелей на крещение в Башкирии в 2023 году.