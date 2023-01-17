Власти прокомментировали обыски в Управлении капстроительства Башкирии

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В правительстве республики прокомментировали информацию об обысках в Управления капитального строительства Башкирии.
- Задержаний не было. Проводились выездные мероприятия в штатном режиме. Все сотрудники УКС на рабочем месте, продолжают исполнять свои обязанности, - сообщили в пресс службе правительства.
17 января появилась информация о задержании директора Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Как сообщает издание «Пруфы», Инна Иксанова была задержана сегодня утром в собственном доме. В самом управлении якобы также проводятся обыски.
«Пруфы» отмечали, что мероприятия могли быть связаны с поставками якобы контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании. Между тем, по данным издания, сам директор Рустам Аминев компании якобы также был задержан. Связаться с мужчиной по рабочему телефону Mkset не удалось. В самом ООО «Медтехника» соединить с Аминевым не смогли, добавив, что «шефа вроде на месте нет».