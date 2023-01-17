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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Власти прокомментировали обыски в Управлении капстроительства Башкирии

Сегодня, 15:21
Ранее появилась информация об обысках в Управлении и о задержании директора Управления Инны Иксановой

В правительстве республики прокомментировали информацию об обысках в Управления капитального строительства Башкирии.

- Задержаний не было. Проводились выездные мероприятия в штатном режиме. Все сотрудники УКС на рабочем месте, продолжают исполнять свои обязанности, - сообщили в пресс службе правительства.

17 января появилась информация о задержании директора Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Как сообщает издание «Пруфы», Инна Иксанова была задержана сегодня утром в собственном доме. В самом управлении якобы также проводятся обыски. 

«Пруфы» отмечали, что мероприятия могли быть связаны с поставками якобы контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании. Между тем, по данным издания, сам директор Рустам Аминев компании якобы также был задержан. Связаться с мужчиной по рабочему телефону Mkset не удалось. В самом ООО «Медтехника» соединить с Аминевым не смогли, добавив, что «шефа вроде на месте нет».

#Валерия Панаева
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