В Уфе в срочном порядке эвакуировали сотрудников и учеников местного лицея

Сегодня, 17 января, в уфимском лицее №21 прошла эвакуация всех учащихся и сотрудников учреждения. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, причиной тому стало сообщение о минировании, которое сегодня утром поступило на электронную почту администрации.