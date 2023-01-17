В Уфе в срочном порядке эвакуировали сотрудников и учеников местного лицея

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Сегодня, 17 января, в уфимском лицее №21 прошла эвакуация всех учащихся и сотрудников учреждения. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, причиной тому стало сообщение о минировании, которое сегодня утром поступило на электронную почту администрации.
На место оперативно были направлены профильные службы, работа была организована согласно общему алгоритму действий. В частности, дети и персонал были выведены из здания в близрасположенное учреждение, а часть учащихся была отправлена домой.
К слову, по данным телеканала UTV, детей вывели из класса без рюкзаков, разрешили взять с собой лишь сменную обувь. Так, домой некоторые дети вернулись без портфелей с учебниками.