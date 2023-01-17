mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Уфе в срочном порядке эвакуировали сотрудников и учеников местного лицея

Сегодня, 06:25

Власти назвали причину эвакуации лицея №21 в Уфе

На место выехали все профильные службы, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Сегодня, 17 января, в уфимском лицее №21 прошла эвакуация всех учащихся и сотрудников учреждения. Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии города, причиной тому стало сообщение о минировании, которое сегодня утром поступило на электронную почту администрации. 

На место оперативно были направлены профильные службы, работа была организована согласно общему алгоритму действий. В частности, дети и персонал были выведены из здания в близрасположенное учреждение, а часть учащихся была отправлена домой. 

К слову, по данным телеканала UTV, детей вывели из класса без рюкзаков, разрешили взять с собой лишь сменную обувь. Так, домой некоторые дети вернулись без портфелей с учебниками. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Схематоз: как в Башкирии провалили школьный ремонт и за дело взялись силовики
Сегодня, 05:30
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Вчера, 10:30
Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии
Вчера, 14:30
Возбуждено уголовное дело из-за срывов сроков капремонта многоэтажки в Туймазах
Вчера, 15:29
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Вчера, 07:15
«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало
Сегодня, 04:25