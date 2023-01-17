В Уфе разыскивают мужчину, который на остановке избил школьника рекламным щитом

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Уфе 14 января на остановке Юношеской библиотеки неизвестный мужчина избил 15-летнего подростка рекламным щитом, а после скрылся.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, мужчина вышел из автобуса, растолкал толпу подростков, после чего вернулся и со спины напал на одного из них. Сообщается, что в результате у подростка множественные переломы.
В пресс-службе МВД Башкирии Mkset также отметили, что на данный момент школьник находится в городской больнице. Между тем, сотрудники полиции осуществляют розыск нападавшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего.