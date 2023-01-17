mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Уфе разыскивают мужчину, который на остановке избил школьника рекламным щитом

Сегодня, 07:09
Инцидент произошел вечером 14 января на остановке Юношеской библиотеки.

В Уфе 14 января на остановке Юношеской библиотеки неизвестный мужчина избил 15-летнего подростка рекламным щитом, а после скрылся. 

Как сообщает телеграм-канал Mash Batsh, мужчина вышел из автобуса, растолкал толпу подростков, после чего вернулся и со спины напал на одного из них. Сообщается, что в результате у подростка множественные переломы. 

В пресс-службе МВД Башкирии Mkset также отметили, что на данный момент школьник находится в городской больнице. Между тем, сотрудники полиции осуществляют розыск нападавшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Mash Batash
#Элина Сайфранова#Нападение
Подпишитесь
Схематоз: как в Башкирии провалили школьный ремонт и за дело взялись силовики
Сегодня, 05:30
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Вчера, 10:30
Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии
Вчера, 14:30
Возбуждено уголовное дело из-за срывов сроков капремонта многоэтажки в Туймазах
Вчера, 15:29
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Вчера, 07:15
«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало
Сегодня, 04:25