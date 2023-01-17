816 домов в уфимской Нижегородке остались без света

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Ленинском районе Уфы без электричества остались жители 816 домов в микрорайоне Нижегородка. Снабжение электроэнергией прекратилось из-за ДТП на пересечении улиц Линейной и Лесозаводской — в результате аварии была снесена одна из электроопор. Об этом сообщает районная администрация.
Сообщается, что без электричества остались дома по улицам: Богатырская, Большая Придорожная, Бугульминская, Заозерная, Инзерская, Короткая, Ленинградская, Линейная, Кирзаводская, М. Рабочая, Орская, переулок Рабочий, Рабочая, Саляма, Рижская, Таймырская и Щорса.
Как сообщили корреспонденту Mkset в администрации Ленинского района, в настоящий момент подача электричества восстановлена.