816 домов в уфимской Нижегородке остались без света

В Ленинском районе Уфы без электричества остались жители 816 домов в микрорайоне Нижегородка. Снабжение электроэнергией прекратилось из-за ДТП на пересечении улиц Линейной и Лесозаводской — в результате аварии была снесена одна из электроопор. Об этом сообщает районная администрация.