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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

816 домов в уфимской Нижегородке остались без света

Сегодня, 11:33
Фото: Диана Юндина / 1MI

816 домов в уфимской Нижегородке остались без света из-за ДТП с электроопорой

Без света остались жители домов по 18 улицам в Нижегородке

В Ленинском районе Уфы без электричества остались жители 816 домов в микрорайоне Нижегородка. Снабжение электроэнергией прекратилось из-за ДТП на пересечении улиц Линейной и Лесозаводской — в результате аварии была снесена одна из электроопор. Об этом сообщает районная администрация.

Сообщается, что без электричества остались дома по улицам: Богатырская, Большая Придорожная, Бугульминская, Заозерная, Инзерская, Короткая, Ленинградская, Линейная, Кирзаводская, М. Рабочая, Орская, переулок Рабочий, Рабочая, Саляма, Рижская, Таймырская и Щорса.

Как сообщили корреспонденту Mkset в администрации Ленинского района, в настоящий момент подача электричества восстановлена.   


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#Азамат Нухов#Город
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