В центре Уфы снесут жилые дома для строительства магистрали

Так, в квартале, ограниченном улицами Комсомольской, Галле и Бессонова, расположены высотные и частные жилые дома, детсад №294, ветлаборатория, общежитие при БГАУ, а также гаражи, хозпостройки, подземные паркинги, административные здания и другое. Из документа следует, что под снос пойдут частные жилые дома, административное здание, а также хозяйственные постройки.