В центре Уфы снесут жилые дома для строительства магистрали

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о планировке и межевания квартала в Светском районе города. Документ опубликован на сайте мэрии.
Так, в квартале, ограниченном улицами Комсомольской, Галле и Бессонова, расположены высотные и частные жилые дома, детсад №294, ветлаборатория, общежитие при БГАУ, а также гаражи, хозпостройки, подземные паркинги, административные здания и другое. Из документа следует, что под снос пойдут частные жилые дома, административное здание, а также хозяйственные постройки.
Отмечается, что снос указанных построек необходим для строительства продолжения улицы Галле.
Кроме того, в квартале планируется размещение поликлиники на 900 посещений, а также реконструкция торгово-административного здания и детского сада, вместительность которого будет увеличена до 300 мест.
Ранее мэр Уфы также утверждал проект комплексного развития территории в Черниковке, он также подразумевает снос некоторых построек.