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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В центре Уфы снесут жилые дома для строительства магистрали

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Об этом следует из проекта планировки и межевания Советского района.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о планировке и межевания квартала в Светском районе города. Документ опубликован на сайте мэрии. 

Так, в квартале, ограниченном улицами Комсомольской, Галле и Бессонова, расположены высотные и частные жилые дома, детсад №294, ветлаборатория, общежитие при БГАУ, а также гаражи, хозпостройки, подземные паркинги, административные здания и другое. Из документа следует, что под снос пойдут частные жилые дома, административное здание, а также хозяйственные постройки. 

Отмечается, что снос указанных построек необходим для строительства продолжения улицы Галле. 

Кроме того, в квартале планируется размещение поликлиники на 900 посещений, а также реконструкция торгово-административного здания и детского сада, вместительность которого будет увеличена до 300 мест. 

Ранее мэр Уфы также утверждал проект комплексного развития территории в Черниковке, он также подразумевает снос некоторых построек. 

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#Элина Сайфранова
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