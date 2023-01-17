В Башкирии проиндексировали заработную плату водителей автобусов

Так, средний показатель заработной платы сотрудников «Башавтотранса» вырос на 20% в сравнении с 2021 годом и составляет 36 тысяч рублей. В то же время зарплата водителей была проиндексирована на 25% — до 48 тысяч рублей, в Уфе з/п водителей достигает 60 тысяч рублей. В дальнейшем, как заверяет Надир Самиев, индексация продолжится.