mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Башкирии проиндексировали заработную плату водителей автобусов

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
Отметим, что речь идет о водителях государственного перевозчика «Башавтотранс».

В Башкирии проиндексировали заработную плату водителей автобусов «Башавтотранс». Об этом на транспортном часе с главой региона заявил гендиректор предприятия Надир Самиев.

Так, средний показатель заработной платы сотрудников «Башавтотранса» вырос на 20% в сравнении с 2021 годом и составляет 36 тысяч рублей. В то же время зарплата водителей была проиндексирована на 25% — до 48 тысяч рублей, в Уфе з/п водителей достигает 60 тысяч рублей. В дальнейшем, как заверяет Надир Самиев, индексация продолжится.

Известно, что всего на предприятии работают 5 434 работников, из которых 2 142 водители. 

#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Схематоз: как в Башкирии провалили школьный ремонт и за дело взялись силовики
Сегодня, 05:30
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Вчера, 10:30
Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии
Вчера, 14:30
Возбуждено уголовное дело из-за срывов сроков капремонта многоэтажки в Туймазах
Вчера, 15:29
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Вчера, 07:15
«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало
Сегодня, 04:25