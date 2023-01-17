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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Башкирии примут закон о повышении безопасности на аттракционах

Сегодня, 10:52
Рассмотрение законопроекта в первом чтении может состояться уже в конце января

Депутаты Курултая Башкирии планируют в первом чтении рассмотреть закон, направленный на повышение безопасности аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Как сообщил спикер Курултая Константин Толкачев, данный законопроект предполагает, что региональный госнадзор будет следить за соблюдением требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов на территории республики. Отмечается, что закон поспособствует урегулированию правоотношений в данной сфере, а также повысит уровень безопасности на аттракционах.

Известно, что средства на осуществление законодательной инициативы будут выделены из бюджета республики. К настоящему моменту проект закона получил одобрение от Комитета Госсобрания по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму и рекомендован к рассмотрению депутатов на пленарном заседании, которое состоится уже в конце января.

Отметим, что в июне прошлого года Радий Хабиров призвал Гостехнадзор не церемониться с недобросовестными владельцами аттракционов, отметив, что в данной ситуации речь, в первую очередь, о безопасности детей.

Так, в прошлом году поездка на каруселях обернулась травмами для двоих детей в городе Нефтекамск. Как стало известно, позднее крепления аттракциона не были зафиксированы должным образом. 

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#Азамат Нухов#Общество
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