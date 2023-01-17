В Башкирии примут закон о повышении безопасности на аттракционах

Известно, что средства на осуществление законодательной инициативы будут выделены из бюджета республики. К настоящему моменту проект закона получил одобрение от Комитета Госсобрания по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму и рекомендован к рассмотрению депутатов на пленарном заседании, которое состоится уже в конце января.